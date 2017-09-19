Казахстан занимает пятое место на Азиатских играх-2017
19 сентября 2017, 06:11
«Золото» команде принесли Сергей Григорьев (прыжки с шестом), Иван Иванов (толкание ядра) и Ольга Рыпакова (прыжки в длину).
В Ашхабаде (Туркменистан) проходят V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Sports.kz.
По итогам трех дней Казахстан с 12 медалями (3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых) расположился на пятой позиции в медальном зачете.
«Золото» команде принесли Сергей Григорьев (прыжки с шестом), Иван Иванов (толкание ядра) и Ольга Рыпакова (прыжки в длину). Серебряными призерами стали Кайрат Сарымсаков (тхэквондо), Ботагоз Дюсембаева (борьба) и мужская команда Казахстана по трековому велоспорту. Бронзовые медали завоевали Анастасия Виноградова (бег 60 метров с барьерами), Жанболат Закарин, Нурлан Есполов, Куандык Есенеев, Нина Ким (все — джиу-джитсу) и Айтуар Шайкенов (тхэквондо).
Первая тройка медального зачета выглядит так:
1. Туркменистан — 62 (29-21-12)
2. Иран — 12 (4-2-6)
3. Узбекистан — 28 (3-5-20).
Фото: Sports.kz
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