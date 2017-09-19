Охраннику, заступившемуся за девушек, отрезали ухо в центре Москвы

Поисками четырех злоумышленников, которые в ночь на понедельник устроили резню в центре Москвы, напав на троих охранников здания Российского союза правообладателей, занимаются столичные правоохранители, сообщает MK.ru





Одному из сторожей агрессоры отрезали ухо, из-за чего он потерял много крови и сейчас находится между жизнью и смертью.





Инцидент произошел 18 сентября около часа ночи в Архангельском переулке.





Двое охранников-контролеров, один из которых 41-летний пенсионер МВД, после смены шли домой в центре столицы и услышали крики в стороне. Подойдя ближе, они увидели, как четверо молодых людей, похожих на уроженцев Кавказа, пристают к двум девушкам.





Секьюрити сделали им замечание. В ответ прозвучало несколько нецензурных фраз, и молодчики переключились на заступников барышень. Началась потасовка, нападавшие достали ножи. Один из них нанес удар ножом Роману в живот, а Евгению помимо множества резаных ран злодей отрезал левое ухо. Девушки от увиденного впали в истерику и начали кричать еще громче. На помощь из соседнего здания выскочил еще один охранник и подоспели двое прохожих. Заметив «группу поддержки», преступники поспешили скрыться.





Обоих пострадавших в тяжелом состоянии медики доставили в Склиф, где им была оказана помощь. В настоящее время Роман находится в послеоперационной палате, а Евгений — в реанимации в коме. Врачи пояснили, что ушную раковину пришить не представлялось возможным.



