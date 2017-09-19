В КВН опровергли наличие запрета на номера про президентов
19 сентября 2017, 07:07
Ранее на YouTube было опубликовано интервью бывшего лидера команды КВН "СОК" Дмитрия Колчина.
В пресс-службе КВН опровергли информацию о том, что в передаче существует запрет на номера и сценки про президентов, сообщает РИА Новости.
Ранее на YouTube было опубликовано интервью бывшего лидера команды КВН "СОК" Дмитрия Колчина, который также являлся редактором Высшей лиги КВН. Он заявил, что в передаче якобы существует запрет на номера и сценки про глав государств.
"Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая", — сообщили РИА Новости в пресс-службе КВН.
Фото: РИА Новости
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