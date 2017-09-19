В КВН опровергли наличие запрета на номера про президентов

Ранее на YouTube было опубликовано интервью бывшего лидера команды КВН "СОК" Дмитрия Колчина, который также являлся редактором Высшей лиги КВН. Он заявил, что в передаче якобы существует запрет на номера и сценки про глав государств.





"Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая", — сообщили РИА Новости в пресс-службе КВН.













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