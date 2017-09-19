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В КВН опровергли наличие запрета на номера про президентов

19 сентября 2017, 07:07

Ранее на YouTube было опубликовано интервью бывшего лидера команды КВН "СОК" Дмитрия Колчина.

В пресс-службе КВН опровергли информацию о том, что в передаче существует запрет на номера и сценки про президентов, сообщает РИА Новости.

Ранее на YouTube было опубликовано интервью бывшего лидера команды КВН "СОК" Дмитрия Колчина, который также являлся редактором Высшей лиги КВН. Он заявил, что в передаче якобы существует запрет на номера и сценки про глав государств.

"Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая", — сообщили РИА Новости в пресс-службе КВН.



Фото: РИА Новости


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