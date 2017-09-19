Ураган "Мария" достиг "чрезвычайно опасной" категории
19 сентября 2017, 07:26
Президент США Дональд Трамп уже ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.
Ураган "Мария", который приближается к островам Карибского бассейна, достиг максимальной пятой категории, сказали в Национальном центре ураганов США, передает РИА Новости.
В сообщении на сайте центра отмечается, что сила урагана стала "чрезвычайно опасной", достигнув пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Скорость ветра составляет 260 километров в час, а порывы превышают это значение.
Президент США Дональд Трамп уже ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.
Фото: AFP 2017 / Mark Ralston
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