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Китайский прокат секс-кукол закрыли за вульгарность

19 сентября 2017, 07:47

Сотрудников компании, которые готовили рекламное мероприятие в одном из торговых центров Пекина, допросила полиция.

Появившийся в Китае сервис по прокату секс-кукол закрылся после двух дней работы, сообщает Лента.ру.

«Сервис привлек огромное внимание и вызвал горячие дискуссии в интернете, — утверждается в заявлении компании, которая разработала мобильное приложение для заказа кукол. — Мы были проинформированы соответствующими органами, добровольно сотрудничаем со всеми расследованиями и готовы понести наказание».

Сотрудников компании, которые готовили рекламное мероприятие в одном из торговых центров Пекина, допросила полиция. Их обязали подписать документ с обещанием убрать с витрин куклы, которых полицейские сочли вульгарными.

15 сентября сообщалось, что в Китае открылся сервис, позволяющий брать напрокат секс-куклы. Желающим воспользоваться услугой предлагалось скачать мобильное приложение и выбрать интересующие опции. Суточная аренда стоила 298 юаней (14 тыс. тенге).

Фото: Albert Gea / Reuters

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