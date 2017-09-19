Головкин может провести бой с Деревянченко уже в этом году
19 сентября 2017, 08:29
Уже известно, что это не будет бой-реванш против мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), поскольку тот заявил, что берет паузу до мая следующего года.
Промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Том Леффлер сообщил, что свой следующий бой Головкин проведет уже в декабре, сообщает Sports.kz.
Уже известно, что это не будет бой-реванш против мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), поскольку тот заявил, что берет паузу до мая следующего года.
Наиболее вероятным кандидатом для декабрьского боя Головкина является обязательный претендент на его титул по версии IBF украинец Сергей Деревянченко (11-0, 9 КО) — скорее всего, IBF санкционирует проведение этого боя уже в ближайшие дни.
Фото: boxingnews.com.ua
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