Головкин может провести бой с Деревянченко уже в этом году

Уже известно, что это не будет бой-реванш против мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), поскольку тот заявил, что берет паузу до мая следующего года.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Том Леффлер сообщил, что свой следующий бой Головкин проведет уже в декабре, сообщает Sports.kz.





Уже известно, что это не будет бой-реванш против мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), поскольку тот заявил, что берет паузу до мая следующего года.





Наиболее вероятным кандидатом для декабрьского боя Головкина является обязательный претендент на его титул по версии IBF украинец Сергей Деревянченко (11-0, 9 КО) — скорее всего, IBF санкционирует проведение этого боя уже в ближайшие дни.





Фото: boxingnews.com.ua



