Китайские дети учат в школе песню Димаша Кудайбергенова

Эту песню Димаш исполнил на казахском и китайском языках в 10-м туре международного китайского конкурса I am a Singer.

В китайской школе дети учат песню Димаша Кудайбергенова «Ұмытылмас күн» («Незабываемый день»), передает МИА « Казинформ ».





Напомним, эту песню (автор музыки - сам певец, а слов - Орал Байсенгир) Димаш Кудайбергенов исполнил на казахском и китайском языках в 10-м туре международного китайского конкурса I am a Singer и занял третье место, что дало ему право пройти в финал.





«Мою вторую песню «Ұмытылмас күн», где композитором выступил я сам, разучивают в школе. Спасибо тем слушателям, которые признают общим языком во всем мире - язык музыки», - написал Димаш в Инстаграм.







