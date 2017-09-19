Китайские дети учат в школе песню Димаша Кудайбергенова
19 сентября 2017, 08:43
Эту песню Димаш исполнил на казахском и китайском языках в 10-м туре международного китайского конкурса I am a Singer.
В китайской школе дети учат песню Димаша Кудайбергенова «Ұмытылмас күн» («Незабываемый день»), передает МИА «Казинформ».
Напомним, эту песню (автор музыки - сам певец, а слов - Орал Байсенгир) Димаш Кудайбергенов исполнил на казахском и китайском языках в 10-м туре международного китайского конкурса I am a Singer и занял третье место, что дало ему право пройти в финал.
«Мою вторую песню «Ұмытылмас күн», где композитором выступил я сам, разучивают в школе. Спасибо тем слушателям, которые признают общим языком во всем мире - язык музыки», - написал Димаш в Инстаграм.
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