Mercedes насмерть сбил пешехода в Алматы, водитель госпитализирован

Наезд со смертельным исходом произошел по улице Рыскулова в восточном направлении, между улицами Емцова и Тлендиева.





Как рассказали очевидцы, Mercedes двигался в восточном направлении по улице Рыскулова, в это время время между улицами Емцова и Тлендиева дорогу перебегал мужчина. Приблизительно ему было около 50-ти лет.





Водитель Mercedes сбил пешехода на полном ходу. Водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в бордюр.

Со слов очевидцев, погибший мужчина был водителем автомобиля Volvo, припаркованного напротив места наезда. Он перебегал дорогу, чтобы зайти на заправку.

От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель Mercedes был госпитализирован в тяжелом состоянии.







Фото: Sputnik Казахстан











