Алматинский школьник убрал гору мусора из соседнего двора

Девятилетний мальчик убрал кучу мусора с соседнего двора в Алматы. Об этом на своей Об этом на своей странице в Facebook написал Eldar Alimbayev, передает Zakon.kz





По его словам, девятилетний Давид Балтабаев учится в третьем классе.





"Мусор оставили за собой соседи которые выбрасывали мусор прямо под своими окнами и в округе стоял сильный запах, а ветер разносил мусор по всему району. Алматинцы, давайте относиться к нашему любимому городу с любовью и заботой. Мы создали хештег #чистаяалмата для всех неравнодушных людей, чтобы поступком маленького мальчика вдохновить всех сограждан не мусорить в городе и делать полезные дела!", - написал он.







