Алматинский школьник убрал гору мусора из соседнего двора
19 сентября 2017, 08:59
Жители выбрасывали мусор прямо под своими окнами.
Девятилетний мальчик убрал кучу мусора с соседнего двора в Алматы. Об этом на своей странице в Facebook написал Eldar Alimbayev, передает Zakon.kz.
По его словам, девятилетний Давид Балтабаев учится в третьем классе.
"Мусор оставили за собой соседи которые выбрасывали мусор прямо под своими окнами и в округе стоял сильный запах, а ветер разносил мусор по всему району. Алматинцы, давайте относиться к нашему любимому городу с любовью и заботой. Мы создали хештег #чистаяалмата для всех неравнодушных людей, чтобы поступком маленького мальчика вдохновить всех сограждан не мусорить в городе и делать полезные дела!", - написал он.
Фото: Facebook.
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