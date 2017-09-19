Арестован замглавы управления соцпрограмм в ЮКО
19 сентября 2017, 09:10
Размер взяток варьировался от 3 до 20 млн тенге.
В ЮКО пресечена преступная деятельность заместителя руководителя областного Управления координации занятости и социальных программ Полатова С. и руководителей районных подразделений данной организации Каракулова М. и Махатай А, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента Национального бюро по противодействию коррупции.
"Подозреваемые на системной основе путем вымогательства получали взятки от юридических лиц за заключение договоров государственных закупок по профессиональной подготовке и переподготовке безработных граждан, в рамках реализации госпрограммы "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы". Преступная схема действовала на протяжении 2016 – 2017 годов. Размер взяток варьировался от 20% до 30% в зависимости от суммы договора, что в денежном выражении составляло от 3 до 20 млн. тенге", - говорится в сообщении Нацбюро.
Так, 15 сентября при получении очередной взятки на общую сумму 6,4 млн. тенге, Полатов А., Каракулов М. и Махатай А. были задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в ИВС ДВД г. Шымкент. 18 сентября подозреваемые с санкции суда были заключены под стражу.
Проводится досудебное расследование.
Фото: кадр из видео.
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