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Женевские сантехники обнаружили в канализации десятки тысяч евро

19 сентября 2017, 09:31

Полиция обратила внимание, что многие купюры были порезаны, предположительно, ножницами.

Швейцарские прокуроры пытаются выяснить, зачем неизвестный спустил в унитаз десятки тысяч евро в женевском отделении финансового холдинга UBS Group AG. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Сначала банкноты номиналом в 500 евро были найдены несколько месяцев назад в уборной рядом с банковским хранилищем. Через несколько дней купюры засорили туалеты в трех расположенных рядом ресторанах. Издание отмечает, что услуги сантехников про прочистке труб обошлись заведениям в тысячи франков.

Полиция обратила внимание, что многие купюры были порезаны, предположительно, ножницами.

«Несмотря на то, что уничтожение денег в Швейцарии не является преступлением, мы начали расследование, поскольку за этой историей должно быть что-то», — заявил представитель женевской прокуратуры Генри Делла Каса, отказавшись от подробностей. UBS также отказался комментировать инцидент.

В 2014 году сообщалось, что жительница Германии смыла в унитаз около 400 тысяч евро, которые она выиграла в лотерею.

Фото Михаил Кутузов / РИА Новости


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