КПО ввела в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в Аксае

Комплекс состоит из футбольного поля, трибуны на 1200 мест и беговой дорожки, а также открытых площадок для игры в баскетбол, волейбол, теннис, площадок для метания ядра и копья, зала для занятий боксом.

Компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В» (КПО) 16 сентября объявила об успешной сдаче в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Аксай, строительство которого было осуществлено в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры региона.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким ЗКО Алтая Кульгинова, аким Бурлинского района Алдияр Халелов, генеральный директор КПО Ренато Мароли, представители подрядных организаций и общественности.





В своём выступлении генеральный директор КПО Ренато Мароли поздравил всех жителей Аксая с открытием нового спортивного объекта, отметив, что его строительство стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству и партнерским отношениям, сложившимся между КПО и руководством Западно - Казахстанской области.





По его словам, сдачу объекта КПО приурочила к знаменательным датам: 20-летию подписания Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП) Карачаганка и 50-летию города Аксай, административного центра Бурлинского района и столицы уникального Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения.





«Надеемся, что данный комплекс станет популярным центром здоровья и спортивного досуга для всех жителей Аксая», - отметил Ренато Мароли.





«Выступая за устойчивое развитие и социально-ответственное партнерство, компания КПО будет стремиться к новым свершениям на благо жителей Западно - Казахстанской области и Республики Казахстан в целом».

Физкультурно-оздоровительный комплекс представляет собой трехэтажное здание, общей площадью 4,6 га и расположен в центральной части г. Аксай.









Сам комплекс состоит из футбольного поля, трибуны на 1200 мест и беговой дорожки, а также открытых площадок для игры в баскетбол, волейбол, теннис, площадок для метания ядра и копья, зала для занятий боксом и тд. В рамках проекта было также проведено общее благоустройство и озеленение территории комплекса.





В своем обращении аким Западно - Казахстанской области Алтай Кульгинов сказал: «Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев отмечает особую важность популяризации среди молодежи здорового образа жизни, а также создания всех необходимых условий, как для развития спорта высоких достижений, так и для активного занятия населением физической культурой и спортом. Поэтому спорт должен стать основой нашей жизни, основой для подрастающего поколения. И сегодняшнее открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса - это знаменательное событие как для профессиональных спортсменов, так и для любителей спорта».





«Уверен, что горожане по достоинству оценят этот комплекс, и такие объекты появятся у нас еще, они очень нужны сегодня, так как направлены на укрепление здоровья и развитие подрастающего поколения», - подчеркнул Алтай Кульгинов.





Кроме того, в канун юбилея города был завершён капитальный ремонт дороги ул. Маметова и ул. Железнодорожная от ул. Садовая до ул. Западная в г. Аксай, осуществленных в рамках социальной программы КПО.

В это же время в г. Уральске завершен второй этап благоустройства правого берега городского парка.









КПО ежегодно реализует большое количество социально-инфраструктурных проектов в Западно-Казахстанской области. Перечень и приоритетность проектов определяются руководством ЗКО. В рамках этой программы осуществляется строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, при этом все проекты реализуются с привлечением только казахстанских подрядчиков. Общая сумма инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры в ЗКО на сегодня составила 318 миллионов долларов США.





Вклад компании в развитие региона был по достоинству отмечен Правительством Казахстана. На республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса КПО дважды была удостоена награды золотой «Парыз», а также получила серебряный «Парыз» в номинации «Лучший социальный проект».



