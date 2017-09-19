Театр «Астана Опера» закрывает IV сезон

Минувший четвертый театральный сезон «Астана Опера» был очень насыщенным, а его завершение отмечено яркими масштабными событиями.





Несомненно, сезон можно назвать историческим, ведь он ознаменовался проведением всемирно известного конкурса вокалистов «Опералия» Пласидо Доминго, выступлением выдающегося мэтра Пласидо Доминго в опере Дж. Верди «Травиата», а также запомнился гастролями легендарного миланского театра Ла Скала, грандиозной премьерой Симфонии №8 Г. Малера с участием 1200 музыкантов и чередой постановок под открытым небом. Все это – результат огромных усилий творческого коллектива крупнейшего театра страны под эгидой Министерства культуры и спорта РК, полномасштабно реализующего Концепцию культурной политики, утвержденную Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым.













Что было?





В этом сезоне театр «Астана Опера» выпустил три премьеры: балет Л. Минкуса «Дон Кихот» в постановке Алтынай Асылмуратовой, оперу Е. Брусиловского «Кыз Жибек» (режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе, Беларусь) и балет Кеннета Макмиллана «Манон» на музыку Жюля Массне (балетмейстеры-постановщики – Карл Барнетт и Патрисия Руанн, Великобритания). Последний спектакль можно назвать безусловной удачей, так как идет этот шедевр хореографического искусства не на каждой театральной сцене. Получить права ставить балет «Манон» могут лишь те труппы, которые соответствуют высоким хореографическим требованиям постановщиков. К счастью, «Астана Опера» не только оправдал, но и превзошел все ожидания супруги К. Макмиллана – Деборы Макмиллан, Карла Барнетта и Патрисии Руанн.

Таким образом, репертуар столичного театра пополнился непревзойдёнными шедеврами оперной и балетной классики.





Статистика





По данным маркетингового исследования, за IV сезон в театре «Астана Опера» было проведено 296 мероприятий. За этот период театр посетили 120 099 зрителей.





Гастроли





Открывала гастрольный сезон балетная труппа «Астана Опера» насыщенной программой Гала-балета в Китае. Артисты выступили 25 и 26 сентября 2016 года на сцене Синьцзянского театра искусства. Труппа исполнила номера из классического балетного наследия. 1 и 2 февраля 2017 года артисты представили в Санкт-Петербурге на новой сцене Мариинского театра хореографический шедевр – «Собор Парижской Богоматери» М. Жара. Пять тысяч петербургских зрителей посетили этот замечательный спектакль. Восторженная публика сопровождала выступления артистов балетной труппы «Астана Опера» нескончаемыми аплодисментами, труппе удалось завоевать ошеломляющий успех у петербургских балетоманов.





Оперная труппа выезжала с гастрольной программой в два города Карагандинской области. 20 и 21 апреля 2017 года ведущие солисты оперы и великолепный хор театра выступили в Карагандинском областном казахском драматическом театре им. С. Сейфуллина, а 22 апреля – во Дворце металлургов в Темиртау.





Солисты оперной труппы – Медет Чотабаев, Дина Хамзина, Сундет Байгожин и другие - представляли театр «Астана Опера» за рубежом, артисты выступили на ведущих мировых оперных сценах Graz Opera (Австрия), Theatro Municipal (Бразилия), Большой театр России, Государственный академический театр имени А. Навои (Узбекистан) и другие.





На своей сцене театр «Астана Опера» принимал российских гостей: 14 и 15 октября 2016 года прошли гастроли легендарного Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана. Впервые на сцене Большого зала «Астана Опера» труппа представила балет «Евгений Онегин» по роману в стихах А.С. Пушкина на музыку П.И. Чайковского и А. Ситковецкого (рок-группа «Автограф»).





Новосибирский театр привез 1 декабря 2016 года шедевр Дж. Пуччини «Турандот» в новом необычном формате оперного квеста.





Партнерство





«Астана Опера» ведет активную работу в отношении взаимодействия с зарубежными театрами. Так, ведущий казахстанский театр подписал меморандум о сотрудничестве с главным национальным театром России – прославленным Большим театром. Документ стал результатом двухсторонних переговоров, состоявшихся 15 мая в Москве. Соглашение заключено при поддержке Посольства Казахстана в России. Согласно Меморандуму, который был подписан директором театра «Астана Опера» Галымом Ахмедьяровым и генеральным директором Большого театра России Владимиром Уриным, стороны будут развивать партнерство по нескольким направлениям. Помимо взаимовыгодного обмена специалистами, артистами, исполнительскими коллективами, в дальнейшие планы входит организация гастролей, совместные постановки, проведение мастер-классов ведущих специалистов обоих театров и участие в музыкальных конкурсах и фестивалях.





«Астана Опера» продолжает активное сотрудничество с Большим театром Беларуси, артисты обоих театров регулярно выступают в обменных спектаклях и гала-балетах.





В этом году итальянский театр «Карло Феличе» в рамках меморандума о сотрудничестве принял участие в масштабном проекте – премьере Симфонии №8 Г. Малера, представив свой хор и оркестр на казахстанской сцене.





Победы





Не зря говорят, что в Казахстане очень сильная мужская школа танца. Тому подтверждением стали победы, завоеванные на международных конкурсах солистами балета «Астана Опера». В начале IV сезона солисты театра «Астана Опера» одержали победу на III Международном конкурсе артистов балета (Астана, Казахстан). Гран-при достался ведущему солисту балета Бахтияру Адамжану, почетное первое место занял солист балета Серик Накыспеков. Второе место было присуждено ведущему солисту балета Еркину Рахматуллаеву, а также он стал обладателем специального приза Фонда наследия Петипа и Национального театра Братиславы «PETIPA PRIX» за лучшую интерпретацию классического наследия. 10 июня Бахтияр Адамжан и Серик Накыспеков одержали двойную победу на Международном конкурсе артистов балета Валентины Козловой, VKIBC (Нью-Йорк, США). Ведущий солист балета «Астана Опера» Бахтияр Адамжан стал первым обладателем Гран-при за всю историю существования этого конкурса в номинации «Классический танец». Солист балета «Астана Опера» Серик Накыспеков занял почетное третье место (бронзовая медаль). Единоличную победу одержал ведущий солист «Астана Опера» Бахтияр Адамжан, получив Первую премию на одном из самых престижных конкурсов в мире - XIII Международном конкурсе артистов балета и хореографов в Москве (Россия). Солист балета «Астана Опера» Серик Накыспеков также стал дипломантом этого конкурса.





Награды





Труд артистов ценят и уважают! В театральном сезоне 2016-2017 гг. артистам «Астана Опера» вручили награды и премии. Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера», ректор Казахской национальной академии хореографии Алтынай Асылмуратова была награждена Орденом «Парасат». Ведущей солистке балетной труппы Айгерим Бекетаевой присвоили звание Заслуженного деятеля Казахстана. Педагоги театра Сауия Айталиева и Галия Бегалина получили Почетные грамоты РК от имени Президента РК Н. Назарбаева.





Ведущая солистка оперной труппы Жаннат Бактай была награждена Орденом «Парасат». Ведущая солистка оперной труппы Жупар Габдуллина получила звание Заслуженного деятеля Казахстана, солисту оперной труппы Евгению Чайникову вручили медаль «Ерен еңбегі үшiн».





Под занавес сезона прошли яркие мероприятия в рамках «ЭКСПО-2017»





Под эгидой Министерства культуры и спорта РК, в рамках программы «ЭКСПО-2017» в «Астана Опера» с успехом прошли яркие события мирового значения. Несмотря на то, что международная выставка уже завершила свою работу, она оставила после себя много приятных воспоминаний и радужных впечатлений. Так, коллектив столичного театра представил уникальные постановки под открытым небом: оперу «Аида» Дж. Верди, «Кыз Жибек» Е. Брусиловского, балет Л. Минкуса «Дон Кихот». Жителей и гостей столицы впечатлила премьера Симфонии №8 Г. Малера (дирижер-постановщик - знаменитый маэстро Алан Бурибаев), а также казахстанцы впервые стали свидетелями проведения самого престижного в мире Международного конкурса молодых вокалистов «Опералия» Пласидо Доминго. Маэстро порадовал любителей оперного искусства исполнением партии Жоржа Жермона в спектакле «Травиата» Дж. Верди…





Яркой кульминационной точкой четвертого театрального сезона стали гастроли театра Ла Скала с Вердиевским «Фальстафом» и Симфонией №9 Л. ван Бетховена. За дирижерским пультом все гастрольные выступления стоял выдающийся маэстро современности Зубин Мета.





Что предстоит?





В этом сезоне для зрителя было подготовлено много интересного, но в следующем - пятом юбилейном сезоне - его ожидает не менее насыщенная программа! Это и премьера оперы Ж. Бизе «Кармен», и гастрольные туры оперной и балетной труппы. Кроме прочего, театр представит ряд интересных концертов в Камерном зале в период межсезонья. Не пропустите свою встречу с прекрасным миром искусства!



