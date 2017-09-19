Хиллари Клинтон допустила возможность оспорить итоги президентских выборов в США
19 сентября 2017, 09:13
При этом экс-госсекретарь отметила, что в Соединенных Штатах нет "соответствующего механизма"
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает возможность оспорить результаты прошлогодних всеобщих выборов. Об этом она заявила в понедельник в эфире Национального общественного радио США, пишет ТАСС.
"Я не знаю, есть ли правомерный конституционный путь поступить так", - сказала демократ Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу Дональду Трампу, отвечая на соответствующий вопрос. Ведущий Терри Кросс повторно задал этот вопрос, переформулировав его с учетом гипотетической ситуации, заключающейся в том, что приписываемое Москве вмешательство в ход предвыборной кампании в США окажется более глубоким, чем считается. "Нет, я бы не исключила [возможность оспорить результаты голосования]", - ответила Клинтон.
Она позднее сослалась на мнение экспертов и ученых, считающих такой вариант все же вероятным. "Я просто не считаю, что у нас есть такой механизм", - добавила бывшая первая леди.
Клинтон возглавляла Госдепартамент с 2009 по 2013 год. 12 апреля 2015 года она объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах от Демократической партии. По результатам голосования коллегии выборщиков Клинтон проиграла Трампу (304 голоса против 227), но при этом по числу голосов избирателей опередила республиканца (48,07% против 45,99%).
Фото © AP Photo/Patrick Semansky
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