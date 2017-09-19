За январь-июль 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 420126 легковых автомобилей

За январь-июль 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 420126 легковых автомобилей или на 6,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 августа 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3842,9 тыс. единиц.1)

За 7 месяцев текущего года было зарегистрировано 8777 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 12417 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 11,7%.2)

По состоянию на 1 августа 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 41561 страховых выплат на сумму 14 млрд. тенге.3)

1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.www.stat.gov.kz / главная/ Новости - Пресс-релизы Комитета.

4) Более подробная информация размещена на официальном сайте Комитета по статистике/ Официальная статистическая информация (по отраслям) > Транспорт > Оперативные данные (экспресс информация, бюллетени).