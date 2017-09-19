О демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-июль 2017 года

Численность населения страны на 1 августа 2017 года составила 18054,0 тыс. человек, в том числе городского - 10351,7тыс. человек (57,3%), сельского - 7702,3 тыс. человек (42,7%). По сравнению с 1 августа 2016 года численность населения увеличилась на 235,4 тыс. человек или 1,32%.

Естественное движение населения

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-июль 2017 года составило 222,8 тыс. человек, что на 6,5% меньше, чем за соответствующий период 2016 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,27 родившихся.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-июлем 2016 года снизился на 15,3 тыс. человек или на 9,5% и составил145,5 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,89 человек.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 77,3 тыс. человек, что на 0,4% меньше, чем в январе-июле 2016 года. Общий коэффициент смертности составил 7,38 умерших на 1000 человек.

За январь-июль 2017 года в республике зарегистрировано 1876 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 15,2%.

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-июле 2017 года умерло 949 младенцев или 50,6% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 435 или 23,2%, от болезней органов дыхания - 117 или 6,2% и от несчастных случаев, отравлений и травм - 100 или 5,3%. За январь-июль 2017 года коэффициент младенческой смертности составил 8,42 случаев на 1000 родившихся.

Миграция населения человек январь-июль 2016 года январь-июль 2017 года Миграция - всего Прибыло 265 507 585 728 Выбыло 277 495 595 424 Сальдо миграции - 11 988 - 9 696 в том числе: Внутренняя миграция Прибыло 258 524 576 017 Выбыло 258 524 576 017 Сальдо миграции - - Внешняя миграция Прибыло 6 983 9 711 Выбыло 18 971 19 407 Сальдо миграции - 11 988 - 9 696 в том числе: Страны СНГ Прибыло 5 283 6 876 Выбыло 16 926 17 397 Сальдо миграции - 11 643 - 10 521 Другие страны Прибыло 1 700 2 835 Выбыло 2 045 2 010 Сальдо миграции - 345 825 В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-июле 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 39,1% и составило 9 711 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 2,3% и составило 19 407 человек, сальдо миграции -9 696 человек. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. · доля прибывших из стран СНГ составила 70,8%; · доля выбывших в страны СНГ - 89,6%. Удельный вес межрегиональных мигрантов составил 34,4% от общего числа внутренних мигрантов страны. Положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдалось в регионах и составило: · г. Астана - 24 084 человека; · г. Алматы - 14 944 человека; · Акмолинская область - 1 836 человек; · Атырауская область - 151 человек.

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