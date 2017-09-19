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О демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-июль 2017 года

 

Численность населения страны на 1 августа 2017 года составила 18054,0 тыс. человек, в том числе городского - 10351,7тыс. человек (57,3%), сельского - 7702,3 тыс. человек (42,7%). По сравнению с 1 августа 2016 года численность населения увеличилась на 235,4 тыс. человек или 1,32%.

 

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Естественное движение населения

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-июль 2017 года составило 222,8 тыс. человек, что на 6,5% меньше, чем за соответствующий период 2016 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,27 родившихся.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-июлем 2016 года снизился на 15,3 тыс. человек или на 9,5% и составил145,5 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,89 человек.

 

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В рассматриваемом периоде число умерших составило 77,3 тыс. человек, что на 0,4% меньше, чем в январе-июле 2016 года. Общий коэффициент смертности составил 7,38 умерших на 1000 человек.

 

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За январь-июль 2017 года в республике зарегистрировано 1876 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 15,2%.

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-июле 2017 года умерло 949 младенцев или 50,6% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 435 или 23,2%, от болезней органов дыхания - 117 или 6,2% и от несчастных случаев, отравлений и травм - 100 или 5,3%. За январь-июль 2017 года коэффициент младенческой смертности составил 8,42 случаев на 1000 родившихся.

 

Миграция населения

человек

 

январь-июль

2016 года

январь-июль

2017 года

Миграция - всего

Прибыло

265 507

585 728

Выбыло

277 495

595 424

Сальдо

миграции

- 11 988

- 9 696

 в том числе:

Внутренняя миграция

Прибыло

258 524

576 017

Выбыло

258 524

576 017

Сальдо

миграции

-

-

Внешняя миграция

Прибыло

6 983

9 711

Выбыло

18 971

19 407

Сальдо

миграции

- 11 988

- 9 696

 в том числе:

Страны СНГ

Прибыло

5 283

6 876

Выбыло

16 926

17 397

Сальдо

миграции

- 11 643

- 10 521

Другие страны

Прибыло

1 700

2 835

Выбыло

2 045

2 010

Сальдо

миграции

- 345

825

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-июле 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 39,1% и составило 9 711 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 2,3% и составило 19 407 человек, сальдо миграции -9 696 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

· доля прибывших из стран СНГ составила 70,8%;

· доля выбывших в страны СНГ - 89,6%.

Удельный вес межрегиональных мигрантов составил 34,4% от общего числа внутренних мигрантов страны.

Положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдалось в регионах и составило:

· г. Астана - 24 084 человека;

· г. Алматы - 14 944 человека;

· Акмолинская область - 1 836 человек;

· Атырауская область - 151 человек.

 

 

19 сентября 2017, 09:53
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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