Назарбаев: Мы живем в мире внутри своей страны, мы живем в мире с соседями

О возрождении духовности и политическом авторитете страны говорилось сегодня в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область в таразском Доме Дружбы состоялась встреча Главы государства с руководителями общественных организаций и этнокультурных объединений региона.

«Рухани жаңғыру» - это не просто слова, - сказал Нурсултан Назарбаев. - Мир меняется сейчас, мы должны приспособиться, особенно молодежь. Мир становится совсем другим. Информационно-цифровой мир требует новых знаний, нового понимания. Время бежит галопом, как пуля. Развивается общество, и мы не должны отстать. Поэтому, прежде всего, человеку надо менять себя - учиться каждый день и всю жизнь. Окончил университет и диплом положил - так не пойдет сейчас. Если не хочешь отстать, учись всю жизнь».

Председатель узбекского этнокультурного объединения Бахром Муминов обратился к Президенту РК Нурсултану Назарбаеву со словами благодарности за отстаивание мира в мире, стабильность в своей стране и обеспечение мирного сосуществования представителей всех конфессий и этносов: «Мы от имени всей Ассамблеи, всех жамбылцев, хотели выразить Вам благодарность за мирное небо и стабильность в нашей стране. В мире Вас знают как великого миротворца. Ярким примером тому служат последние события в Сирии, Астанинский процесс, который Вы организовали. Недавно я был в Узбекистане, где представлял нашу страну на международном спортивном турнире. В братской стране высоко ценят Ваши заслуги и успехи нашей страны».

Говоря о недавнем визите в Узбекистан и о взаимоотношениях с этой братской страной, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что со всеми нужно дружить.

«Сейчас отношения улучшаются, дороги открыты, границы открыты, автобусное движение в сторону Узбекистана полностью открыто, поезда пошли, самолеты в города летают. Только за первое полугодие этого года на 60% увеличился пассажиропоток. Что может быть лучше этого? И самое главное - все наши успехи, я говорил об этом много раз, - благодаря тому, что у нас стабильно».

Президент подчеркнул, что за 25 лет независимости решены многие проблемы социально-экономического развития.

«Решены колоссальные вопросы. Неимоверные. Это настоящее чудо. И это не я говорю - это люди говорят. Как вершина последнего, что мы сделали, - выставка ЭКСПО. Со всего мира 112 государств приехали. Почему я являюсь миротворцем, приглашают помирить? Почему у нас проходят съезды мировых религий? Почему решаем проблемы Сирии, Украины, Турции и России? Потому что у нас с другими государствами никакого несогласия нет. Мы живем в мире внутри своей страны, мы живем в мире с соседями. Это главный пункт развития. Но какое развитие может быть в Сирии, когда разбомблены лучшие памятники культуры человечества?! Как Пальмира, которой пять тысяч лет. Пять миллионов беженцев, гуманитарная катастрофа, голод... Мы помогаем, посылаем продовольствие», -- сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение разговора Президент поблагодарил за добрые слова в его адрес и призвал всемерно помогать в построении нового Казахстана.