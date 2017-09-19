Астана намерена обеспечить уникальную консолидацию мировых финансовых инструментов ближнего и дальнего востока, запада, исламского мира в единую территориально пространственную экономическую зону

После успешно проведенной маркетинговой кампании перехода к зеленой экономики на базе ЭКСПО 2017, Казахстан запустил глобальный проект - континентальный центр мировых финансовых гаджетов

Интрига проекта в том, что Астана переносит свой опыт мирового интегратора: (форум мировых и традиционных религий, политическая площадка в переговорах по Сирии, центр Евразийского экономического союза) на современную финансово-экономическую плоскость. Международный финансовый центр Астана - это территория в пределах города Астаны с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим. На всех участников МФЦА распространена норма английского права. Локализация центра - в пределах выставочного комплекса ЭКСПО-2017.

Какой эффект должна получить Астана от проекта по монетизации опыта интегратора на рынке международного капитала.

1. До 2025 года ежегодный прирост 1% безуглеводородного ВВП. Расчетный кумулятивный прирост ВВП за

2015-2025 - 12,4 миллиарда долларов.

2. Ускорение роста ВВП в среднем на 1 % ежегодно за счет притока прямых иностранных инвестиций на

казахстанские рынки капитала.

3. Реализация концепции Центра позволит создать более 2 тысяч высококвалифицированных рабочих мест международного уровня.

Предполагается, что итоговый совокупный эффект от деятельности МФЦА до 2025 года составит около 40 млрд долларов. Основные параметры эффекта прописаны в программном документе «План совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по созданию и развитию Международного финансового центра «Астана» на долгосрочную перспективу».

На данном этапе, сентябрь 2017, в рамках проекта МФЦА идут интенсивные организационные работы по передаче отдельных объектов выставки ЭКСПО - 2017 для обеспечения функционирования центра. До конца года в рамках планов совместных действий ожидается реализация следующих проектов:

1. Выпуск инфраструктурных облигаций через биржу МФЦА путем проработки структуры выпуска инфраструктурных облигаций;

2. Разработка графика размещения и подготовки к реализации пилотного проекта по выпуску финансовых инструментов совместных предприятий на бирже МФЦА;

3. Стимулирование размещения большей доли крупных казахстанских компаний с зарубежным листингом в уставном капитале на отечественном рынке капитала;

4. Локализации международных исламских финансовых институтов по принципу «одного окна» на территории МФЦА.