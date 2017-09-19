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В Казахстане рост ВВП ускорился до 4,3% в августе

19 сентября 2017, 10:28

По данным МНЭ РК, отмечается укрепление вклада несырьевого сектора в экономику.

На заседании Правительства РК рассмотрели итоги социально-экономического развития страны с января по август 2017 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов, после июльского незначительного замедления экономический рост, по предварительной оценке, за восемь месяцев текущего года ускорился до 4,3%.

«Внешняя торговля выросла почти на треть, инфляция замедлилась и находится в пределах целевого коридора. На этом фоне рейтинговые агенства Moody’s и S&P улучшили прогноз суверенного кредитного рейтинга с негативного на стабильный», - сказал он.

Как отметил спикер, наметились позитивные сдвиги в несырьевом сегменте экономики.

«Так как отмечается укрепление вклада несырьевого сектора, который составил 2,3 процентных пункта, в то время как вклад сырьевого сегмента составил 1,6 процентных пункта», - резюмировал заместитель главы ведомства.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: kursiv.kz.

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