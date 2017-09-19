Верх цинизма: в Алматы на дороге произошла драка с участием водителя катафалка

Водитель легковушки решил "отомстить" за то, что его не пропустила ритуальная машина.

В Алматы водитель катафалка не пропустил перед перекрестком Toyota Camry. В итоге эта ситуация обернулась дракой





Инцидент произошел 14 сентября на улице Момышулы, северней проспекта Рыскулова.





Водитель Toyota¸ изначально заняв не ту полосу, решил перестроиться так, как привык. А именно – нагло залезть в соседний ряд. Водителю катафалка это не понравилось, и он не пустил Camry.





В ответ первый, продолжая "политику" неуважения к участникам дорожного движения и даже не задумавшись о том, что ритуальная машина, вероятно, едет на кладбище, начал мстить, за что «получил» на следующем перекрестке. На фоне разборок (на видео 2.23) произошло небольшое ДТП, в котором Nissan стукнул внедорожник.



