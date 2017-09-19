Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Верх цинизма: в Алматы на дороге произошла драка с участием водителя катафалка

19 сентября 2017, 10:29

Водитель легковушки решил "отомстить" за то, что его не пропустила ритуальная машина.

В Алматы водитель катафалка не пропустил перед перекрестком Toyota Camry. В итоге эта ситуация обернулась дракой, пишет Motor.kz.

Инцидент произошел 14 сентября на улице Момышулы, северней проспекта Рыскулова.

Водитель Toyota¸ изначально заняв не ту полосу, решил перестроиться так, как привык. А именно – нагло залезть в соседний ряд. Водителю катафалка это не понравилось, и он не пустил Camry.

В ответ первый, продолжая "политику" неуважения к участникам дорожного движения и даже не задумавшись о том, что ритуальная машина, вероятно, едет на кладбище, начал мстить, за что «получил» на следующем перекрестке. На фоне разборок (на видео 2.23) произошло небольшое ДТП, в котором Nissan стукнул внедорожник.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...