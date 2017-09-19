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На закрытой трассе в Алматинской области машина сбила верблюда, погибли 5 человек

19 сентября 2017, 10:37

Животное тоже погибло.

В Алматинской области произошло серьезное ДТП на еще закрытой автодороге «Западная Европа - Западный Китай», передает Zakon.kz.

В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили данный факт, сообщив, что авария произошла на участке автодороги «Западная Европа - Западный Китай», проходящей через Панфиловский район в ночь с 18 на 19 сентября.

Как выяснилось, 43-летняя алматинка за рулем Range rover около села Айдарлы сбила верблюда. После чего машина опрокинулась.

"На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позже в больнице. Сообщается, что в дорожной аварии также погибло животное, владелец которого пока не установлен", - отметили в ДВД.

Строительство этого участка трассы еще не завершено, в связи с чем движение автотранспортных средств там еще запрещено.

По факту ДТП начато уголовное расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК.

фото: Отырар TV

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