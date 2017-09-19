Василий Ломаченко раскритиковал Геннадия Головкина
19 сентября 2017, 10:42
"Опять же — всё то же самое у Головкина"
Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко раскритиковал тактику казахстанского боксера Геннадия Головкина в поединке против Сауля «Канело» Альвареса.
«Опять же — всё то же самое у Головкина, - сказал Василий и, боксируя с тенью, трижды подшагнул с джебом, за которым выбросил хук слева и апперкот справа. - Всё, и больше ничего. И вот это весь бой так ходил. Весь бой».
Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом завершился вничью.
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