Василий Ломаченко раскритиковал Геннадия Головкина

"Опять же — всё то же самое у Головкина"

Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко раскритиковал тактику казахстанского боксера Геннадия Головкина в поединке против Сауля «Канело» Альвареса.





«Опять же — всё то же самое у Головкина, - сказал Василий и, боксируя с тенью, трижды подшагнул с джебом, за которым выбросил хук слева и апперкот справа. - Всё, и больше ничего. И вот это весь бой так ходил. Весь бой».





Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом завершился вничью.