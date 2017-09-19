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Инфляция в РК составила 7%

19 сентября 2017, 10:55

Инфляция находится в пределах целевого коридора.

Первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании правительства отметил, что рост экономики по итогам текущего года ожидается не менее 3,4%, передает корреспондент Zakon.kz.

«В результате улучшения ситуации в реальном секторе экономики, социальные показатели также демонстрируют позитивные тренды. Годовая инфляция продолжает замедляться, в августе текущего года составила 7% и находится в пределах целевого коридора. Месячная инфляция второй месяц подряд составляет всего 0,1%», - сказал он.

При этом спикер уточнил, что уровень безработицы сохранился на уровне 4,9%.

«В настоящее время приоритетной задачей госорганов и акимов является удержать набранные имеющиеся темпы роста за восемь месяцев текущего года. Кроме того, необходимо преломить тренд замедления в строительстве и сельском хозяйстве, а также в отдельных отраслях промышленности. С учетом этого мы ожидаем рост экономики на уровне не менее 3,4% по итогам 2017 года», - пояснил Р. Даленов.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: economy.gov.kz.

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