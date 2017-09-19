Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси 23 сентября

Тело оперного певца доставят в Грузию 20 сентября после церемонии прощания в Большом театре в Москве.

Похороны оперного певца, народного артиста Грузии и СССР Зураба Соткилавы, скончавшегося в Москве в понедельник, состоятся 23 сентября в Тбилиси. Об этом сообщает Tass.ru со ссылкой на Общественное ТВ Грузии.





По данным телеканала, тело Соткилавы будет доставлено в Тбилиси 20 сентября вечером после церемонии прощания в Большом театре, которая начнется в 11:00 мск.





В столице Грузии гражданская панихида пройдет сначала в его доме, а затем в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили.















