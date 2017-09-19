Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси 23 сентября
19 сентября 2017, 11:05
Тело оперного певца доставят в Грузию 20 сентября после церемонии прощания в Большом театре в Москве.
Похороны оперного певца, народного артиста Грузии и СССР Зураба Соткилавы, скончавшегося в Москве в понедельник, состоятся 23 сентября в Тбилиси. Об этом сообщает Tass.ru со ссылкой на Общественное ТВ Грузии.
По данным телеканала, тело Соткилавы будет доставлено в Тбилиси 20 сентября вечером после церемонии прощания в Большом театре, которая начнется в 11:00 мск.
В столице Грузии гражданская панихида пройдет сначала в его доме, а затем в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили.
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