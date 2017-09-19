Султанов пообещал Сагинтаеву выполнить план по приватизации гособъектов

До конца года остается реализовать 282 объекта, из них 118 объектов уже выставлены на торги.

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев несколько раз обратился с вопросом по исполнению графика приватизации гособъектов к министру финансов Бахыту Султанову, передаёт передаёт Казинформ





Выступая на заседании Правительства РК, министр доложил, что в 2017 году подлежит реализации 487 объектов. За 8 месяцев продано 94 объекта из комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы на сумму 18 млрд. тенге.





111 объектов находятся на стадии реорганизации и ликвидации. До конца года остается реализовать 282 объекта, из них 118 объектов уже выставлены на торги. По 164 объектам проводится предпродажная подготовка, в том числе 95 объектов находятся на оценке.





Б.Сагинтаев после доклада обратился к министру с вопросом, будут ли реализованы до конца года оставшиеся 281 объект.





"Мы сейчас идём в графике, по результатам полугодия перед местными исполнительными органами мы ставили задачу своевременно выставлять", - начал ответ Б.Султанов.





"Бахыт Турлыханович, 487 объектов мы по графику все завершим? Все будет ликвидировано? Все будет продано?", - ещё раз спросил Премьер-Министр.





"План выполняется, мы примем все усилия, чтобы он был выполнен", - заключил Бахыт Султанов.





Анеля Касымова.



