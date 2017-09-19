Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 340,76 (+0,74), CNYKZT_TOD - 51,7100/51,7660

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 340,76 тенге за доллар (+0,74 тенге), объем торгов - 124 450 тыс. USD (+75 200 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 51,7100 тенге за юань, предложение - 51,7660 тенге за юань.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.