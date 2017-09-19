Ледники рек Чу и Талас к 2100 году могут исчезнуть
19 сентября 2017, 11:21
Кыргызстан и Казахстан провели совместный анализ тенденций изменения климата в бассейне: за последние 20 лет температура значительно увеличилась.
Ледники рек Чу и Талас могут исчезнуть к 2100 году. Об этом сообщила сегодня на международной конференции руководитель секретариата Чу-Таласской водной комиссии в Казахстане Индира Акбозова, передает 24.kg.
По ее словам, Кыргызстан и Казахстан провели совместный анализ тенденций изменения климата в бассейне: за последние 20 лет температура значительно увеличилась.
«В результате прогнозируемого изменения климата ледники двух бассейнов могут быть полностью утрачены к 2100 году. Изучено воздействие на водное и сельское хозяйство. Разработаны меры по адаптации. Проведена их экономическая оценка, извлечены уроки», — отметила Индира Акбозова.
Она добавила, что при анализе ситуации эксперты КР и РК отнесли к наиболее вероятным и серьезным последствиям изменения климата в бассейне увеличение засушливости при одновременном снижении доступности водных ресурсов.
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