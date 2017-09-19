О новых требованиях к контрольным приборам учета для реализаторов нефтепродуктов с 1 января 2018 года

В век развития новых технологий путем автоматизации сфер услуг открываются большие возможности для дистанционного управления деятельностью и для получения более точных и качественных результатов. Технологические нововведения не обошли стороной предприятия занимающиеся реализацией нефтепродуктов. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» производителям нефтепродуктов запрещается осуществлять производство нефтепродуктов без оснащения резервуаров контрольными приборами учета либо с неисправными контрольными приборами учета и (или) контрольными приборами учета, не осуществляющими автоматизированную передачу информации об объемах производства нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота.

Контрольные приборы учета - технические устройства, измеряющие количественные и качественные характеристики нефтепродуктов, для ведения учета с целью последующей передачи в режиме реального времени через оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов посредством автоматизированной системы информации об объемах производства и (или) оборота нефтепродуктов, установленные на производственных объектах производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и на автозаправочных станциях (кроме автозаправочных станций передвижного типа), допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

К контрольным приборам учета, измеряющим количественные и качественные характеристики нефтепродуктов, относятся средства измерения, обеспечивающие измерение и (или) расчет массы нефтепродуктов в соответствии с методиками выполнения измерений, допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений. К применению допускаются контрольные приборы учета, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

Контрольные приборы учета дает возможность на приеме (сливе) и наливе нефтепродуктов, определять массу поступивших, реализованных и отгруженных нефтепродуктов, определять уровень, плотность и (или) расчет массы нефтепродуктов, находящихся в резервуаре на хранении, остатков.

Измерение резервуарных запасов, находящихся на хранении в резервуарном парке (резервуарах), могут, осуществляется посредством контрольных приборов учета различных типов для удаленного контроля взливов нефтепродуктов в мерах вместимости и мерах полной вместимости, устанавливаемых на товарных резервуарах.

Данные требования и нововведения изложены в приказе Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил и требований по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и автозаправочных станций (кроме автозаправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета».

Таким образом, вышеуказанные контрольные приборы учета должны соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и до 1 января 2018 года оптовые поставщики нефтепродуктов, импортеры, поставщики нефти должны установить их на своих нефтебазах.

При возникновении вопросов по контрольным приборам учета, рекомендуем обращаться Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане. Наш адрес: г. Астана, пр. Мәңгілік ел, 11. Тел:750541, 750543. Е-mail: gosnadzor_astana@mail.ru.

Бекболатулы Нурболат

Государственный инспектор города Астаны по государственному контролю