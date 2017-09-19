В Астане прохожий заставил полицейских выписать протокол на их коллегу

Житель Астаны, ставший свидетелем нарушения со стороны находящегося при исполнении сотрудника полиции, добился его наказания "здесь и сейчас"





Как сообщил сам активист на своей странице в Facebook, дело было около старого вокзала в Астане, где трое полицейских "отрабатывали" один пешеходный переход.

"Мимо прохожу я и вижу, как один из инспекторов ДПП присаживается в салон частного авто. Зачем непонятно. Тут же открывается дверь и этот полицай выбрасывает на дорогу кучу шелухи от семечек. Пришлось обратиться к другому инспектору и потребовать привлечь к ответственности нарушителя. И т.к. коллеге этого стража порядка не очень то и захотелось это сделать, был вынужден позвонить по номеру 102. Приехали старшие и без всяких лишних разговоров составили протокол. Как говорится, перед законом равны все", - написал ‎Bolat Begimov‎.









Помимо этого мужчина хочет обратить внимание Комитета административной полиции МВД РК на данный случай. Он задается вопросами: "Почему целых три инспектора стоят и отрабатывают один пешеходный переход? Лучше бы одного поставить, но ПЕРЕД переходом, а то эти как будто бы стоят и ждут, когда же собьют пешехода. Не профилактикой ли правонарушений должна заниматься полиция? Во-вторых, почему они все без видеожетонов? В-третьих, почему стоят, а не патрулируют? г.Астана, улица Гете, около дома №10".



