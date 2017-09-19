В Шымкенте аферист использовал соцсети и доверчивых девушек

На сегодня следствием установлена его причастность к 8 фактам мошенничества.

В Шымкенте полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с использованием социальных сетей , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





В Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкентf с заявлением обратилась 28-летняя девушка. Она сообщила, что на площади Ордабасы к ней подошел мужчина, который, войдя в доверие, обманным путем завладел ее золотыми изделиями и скрылся. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП по статье 190 УК РК «Мошенничество».





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 32-летнего подозреваемого, жителя Сайрамского района, ранее судимого. На сегодня следствием установлена его причастность к 8 фактам мошенничества.





"32-летний аферист через социальные сети знакомился с девушками, которых приглашал на свидание. Или через сайт продаж договаривался с владельцами телефонов, желавших продать свой мобильник. Затем назначал им встречу, где, войдя в доверие, обманным путем под различными предлогами завладевал золотыми изделиями, сотовыми телефонами и другими ценными вещами потерпевших, после чего скрывался. Похищенное имущество злоумышленник сбывал, а деньги тратил на свои нужды", - сообщили детали в полиции.





В настоящее время по данным фактам ведется расследование уголовного дела по статье 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.





Полицейские Шымкента рекомендуют гражданам проявлять внимательность и бдительность при общении с незнакомыми людьми, в том числе через интернет или социальные сети. Если же вы стали свидетелем или жертвой мошенничества, то необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».