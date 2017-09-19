В поселке Саяк Карагандинской области решают проблему водоснабжения

В посёлке Саяк города Балхаш Карагандинской области приступили к решению наболевшей проблемы водоснабжения. Жители много лет страдают от перебоев с питьевой водой - она подаётся лишь по несколько часов в сутки. Причиной тому - сильный износ водовода «Токырау - Саяк», по которому посёлок снабжается водой. Водопровод эксплуатируется с 1971 года.





Вопрос обеспечения посёлка питьевой водой взял на особый контроль аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Сегодня найден наиболее оптимальный вариант решения проблемы. Геологи проводят разведку подземных вод, и уже есть положительные результаты. Принято решение о строительстве водоочистной станции. Ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться в следующем году.





Ерлан Кошанов побывал в Саяке, на месте ознакомился с ходом работ. Глава региона встретился с жителями.









В посёлке ведутся поисково-разведочные работы на предмет исследования запасов подземных вод. Проектом предусмотрено бурение 20 скважин глубиной до 200 метров.





- Подрядная организация ТОО «Азимут геология» пробурила 14 скважин, из них в восьми обнаружили воду, - сообщил заместитель акима области Анатолий Шкарупа на сходе с жителями посёлка. - Мы сегодня посетили одну из них. Дебит этой скважины составляет 5 литров в секунду, в сутки это 432 кубических метра. Это почти половина потребности посёлка. На сегодняшний день в 8 скважинах подтверждено 10,6 литров в секунду - этого хватит, чтобы обеспечить Саяк водой.





Аким области лично попробовал воду из скважины и убедился, что она пригодна для питья.









- Если честно, попив эту воду, вспомнил своё детство. Мы в своё время пили воду из колодца - вкус тот же. Да, немного солоноватая, но будет построена водоочистная установка. На эти цели в следующем году планируется выделить 1 млрд тенге. Самое главное сейчас - это подтверждение госкомиссии по запасам недр, - рассказал Ерлан Кошанов сельчанам.





Процедурные моменты займут несколько месяцев. Решение госкомиссии ориентировочно ожидается к следующему лету.









Однако власти не сидят сложа руки в ожидании результатов. В этом году из областного бюджета выделили 232 млн тенге на ремонт основного существующего водовода. Подрядчики производят работы по ремонту узла водопроводных сооружений.





На сходе жителей интересовало, почему прежде, в советское время, тянули трубы от Балхаша, а не бурили скважины на месте: выбранный сегодня путь является наиболее оптимальным и, к тому же, дешевле по затратам, заверили специалисты. Если по-новому прокладывать водопроводные сети от Балхаша, потребуется порядка 3 млрд тенге.









- В советское время у геологоразведовательных компаний не было таких возможностей и оборудования. Максимум они могли пробурить 60 метров, и в то время подземных вод здесь не обнаружили. Поэтому пришлось тянуть сети от Балхаша. Сейчас мы углубились на 200 метров и вода нашлась, - пояснила начальник инженерно-экологического отдела ТОО «Азимут геология» Наталья Костикова.









Сельчане на сходе озвучили и другие проблемные вопросы. В их числе - ремонт школы, дорог, железнодорожное транспортное сообщение, благоустройство посёлка. Ерлан Кошанов по всем вопросам дал поручения. Руководство Корпорации «Казахмыс» обещало помочь с вывозом мусора и строительством детской игровой площадки.







