Глава МВД назвал угрозы от применения Казахстаном безвизового режима с 60 странами мира

Сохраняется угроза контрабанды наркотиков и оружия, организации незаконной миграции, а также торговли людьми и преступлений экстремистской и террористической направленности - Касымов.

Глава МВД Калмуханбет Касымов выразил обеспокоенность в связи с угрозами, которые возможны из-за применения безвизового режима с более чем 60 странами, передает передает NewTimes.kz





«В этой связи, безусловно, предусматривается дальнейшая активизация и совершенствование миграционного контроля, осуществляемого полицией. На полицию возложена роль по противодействию нелегальной миграции, предусматривается развитие правовой базы, пресечение организованных каналов незаконной миграции, дальнейшее выведение из тени трудовых мигрантов, продолжение международного сотрудничества и заключение соглашений», — сказал Касымов на заседании правительства в ходе обсуждения концепции миграционной политики РК на 2017-2021 годы.





Тем не менее, по мнению министра, на этом фоне сохраняется угроза роста транснациональной преступности.





«Сохраняется угроза контрабанды наркотиков и оружия, организации незаконной миграции, а также торговли людьми и преступлений экстремистской и террористической направленности», — заметил Касымов.





Амина Курмангазиева.



