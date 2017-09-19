Казахстан выступил в поддержку реформы ООН
19 сентября 2017, 12:51
Декларация содержит такие направления реформ, как усиление роли Генерального секретаря, повышение подотчетности и транспарентности всей системы ООН, улучшение менеджмента
Казахстан поддержал политическую декларацию по реформе Организации Объединенных Наций, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МИД РК . В мероприятии организованного по инициативе Президента США Дональда Трампа в поддержку совершенствования ООН, принял участие Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
«Совершенствование работы ООН объявлено Президентом Нурсултаном Назарбаевым в качестве одного из семи основных приоритетов работы Казахстана на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Декларация по реформе ООН соответствует основным подходам Казахстана в этой области. «Глобальные вызовы будут продолжать возникать, и если Организация не сможет стать более гибкой и эффективной, это наиболее остро отразится в плане уязвимости на тех, кто страдает от различных конфликтов и кризисов по всему миру и их последствий», - было отмечено в Манифесте Н.Назарбаева «Мир. XXI век».
Инициированная США декларация содержит такие направления реформ, как усиление роли Генерального секретаря, повышение подотчетности и транспарентности всей системы ООН, улучшение менеджмента, сокращение дублирования среди структур Организации, совершенствование управления персоналом и бюджетного планирования. В документе также подчеркивается важность укрепления партнерских отношений и доверия между государствами-членами и Секретариатом ООН.
Фото premiumtimesng.com
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