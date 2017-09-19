Посольство США в РК распродает авто и бронированные окна

На аукционе также реализуют компьютерное, кухонное, спортивное оборудование и другое.

Посольство США в Казахстане, расположенное в Астане, объявило о начале аукциона , передает , передает Zakon.kz





На сайте посольства появилась информация об аукционе, который состоится 30 сентября.





"Американское посольство проводит аукцион вещей бывших в употреблении и распродажу вещей, книг и кухонной утвари. Предлагаемые вещи для аукциона: мебель (домашняя, офисная), ковры, компьютерное оборудование, кухонное оборудование, спортивное оборудование, полицейские будки, бронированные окна, колеса, автомобили, гольф-кары", - говорится в сообщении.





Аукцион пройдет на территории парковки Посольства США.





Отмечается, что, поскольку все эти вещи являются собственностью правительства США, но по каким-либо причинам были заменены, американское законодательство предусматривает их последующую перепродажу.



