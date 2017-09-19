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Посольство США в РК распродает авто и бронированные окна

19 сентября 2017, 13:09

На аукционе также реализуют компьютерное, кухонное, спортивное оборудование и другое.

Посольство США в Казахстане, расположенное в Астане, объявило о начале аукциона, передает Zakon.kz.

На сайте посольства появилась информация об аукционе, который состоится 30 сентября.

"Американское посольство проводит аукцион вещей бывших в употреблении и распродажу вещей, книг и кухонной утвари. Предлагаемые вещи для аукциона: мебель (домашняя, офисная), ковры, компьютерное оборудование, кухонное оборудование, спортивное оборудование, полицейские будки, бронированные окна, колеса, автомобили, гольф-кары", - говорится в сообщении.

Аукцион пройдет на территории парковки Посольства США.

Отмечается, что, поскольку все эти вещи являются собственностью правительства США, но по каким-либо причинам были заменены, американское законодательство предусматривает их последующую перепродажу.

Фото: matrica.kz.

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