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Hennessey выкатило 1027-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk

19 сентября 2017, 13:26

И без того очень мощный автомобиль стал ещё мощнее, и теперь способен ускоряться с 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды.

Новый пакет обновлений для высокопроизводительного внедорожника получил название HPE1000. Напомним, в стандартном исполнении автомобиль Jeep Grand Cherokee Trackhawk оснащается 6,2-литровой «восьмеркой» с наддувом, мощностью 717 сил и 874 нм крутящего момента.

Благодаря новому пакету обновлений от ателье Hennessey Performance, отдачу стокового мотора можно увеличить на 310 сил. В итоге внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk HPE1000 обладает мощностью – 1027 лошадиных сил. Крутящий момент – 1313 Нм.



Добиться значительного увеличения мощности стокового двигателя удалось за счёт установки нового механического нагнетателя, нового впуска, полностью переделанной топливной системы и перепрограммирования электронного блока управления двигателя.

Помимо всего прочего, 1027-сильный внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил доработанную подвеску. Согласно озвученным данным, чумовой автомобиль способен «выстреливать» с нуля до первой сотни за … 2,8 секунды. Это на 0,7 секунды быстрее стандартной модели.



Также в компании рассказали, что модернизированный автомобиль способен преодолевать расстояние в четверть мили за 10,5 секунды. При этом в конце отрезка максимальная скорость внедорожника составляет 214 км/ч. Базовая версия Jeep Grand Cherokee Trackhawk показывает следующие результаты в этом «упражнении» — 11,6 секунды и 185 км/ч.

В пресс-центре компании Hennessey Performance рассказали, что на 1027-сильный внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk HPE1000 распространяется гарантия – один год или 12 000 миль пробега (19 000 км). Во сколько обойдётся такое обновление автомобиля, не уточняется.


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