Сагинтаев поручил до конца ноября завершить работу над программой «Цифровой Казахстан»
19 сентября 2017, 13:26
Необходимо внести предложения по изменениям в законодательство для стимулирования использования новых технологий - Сагинтаев.
В ходе заседания Правительства РК Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений, касающихся работы над государственной программой «Цифровой Казахстан», передает корреспондент Zakon.kz.
«Первое, необходимо по мероприятиям, финансируемым из республиканского бюджета, рассчитать эффект и возврат инвестиций, включая по деятельности Парка инновационных технологий «Алатау» и международного IT-технопарка. В этой связи поручаю Министерству информации и коммуникаций совместно с Министерством национальной экономики, акиматами по каждому мероприятию госпрограммы в двухнедельный срок предоставить социально-экономический эффект от программы и ее влияние на рост ВВП», - сказал он.
В то же время глава Кабмина напомнил, что одной из важных задач, поставленных Главой государства, является развитие человеческого капитала.
«Мы должны пересмотреть существующую систему образования и перейти к непрерывному обучению, в этой связи поручаю Министерству образования и науки в двухнедельный срок внести конкретные предложения. Также МОН, МИК, Министерство по инвестициям и развитию в двухнедельный срок должны внести предложения по созданию и развитию центров компетенции на базе Научно-исследовательских институтов вузов, инновационных кластеров, таких как ПИТ «Алатау», Назарбаев Университет», - дал задание Б. Сагинтаев.
В то же время МИКу, МНЭ и МОНу поручено внести предложения по изменениям в законодательство для стимулирования использования новых технологий, разработке инновационных решений в НИОКР, развитие стартап-среды и по организации форсайта цифровой экономики.
«Следующее - Глава государства подчеркнул, что все граждане должны четко понимать процессы цифровизации, поэтому поручаю МИК совместно с госорганами разработать соответствующую пиар-стратегию. Еще одно - проекты смарт-сити городов Астана, Алматы, Шымкент, Актобе должны стать примерами для других городов, МИК необходимо сформировать типовую концепцию умных городов применимую для всех областных центров», - указал Премьер.
Также, по его словам, Президент РК подчеркнул необходимость совместной работы в сфере цифровизации с Россией и Беларусью. В связи с этим, Сагинтаев поручил МИК внести соответствующие предложения до 1 октября текущего года.
«До конца ноября мы должны завершить доработанный вариант «Цифровой Казахстан», и уже вынести на заседание Правительства. Ответственный Аскар Куанышевич (Жумагалиев, заместитель Премьер-Министра)», - заключил глава Кабмина.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: abctv.kz.
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