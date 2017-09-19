Проект нового Кодекса о недрах одобрен Правительством РК

Первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Алик Айдарбаев представил на заседании Правительства проект Кодекса РК «О недрах и недропользовании», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В послании народу Казахстана 2017 года Главой Государства поставлена задача по принятию до конца года проекта Кодекса «О недрах и недропользовании». Кроме того, проект Кодекса разрабатывается во исполнение поручений Главы государства, озвученных в 74 и 75 шагах Плана нации, предусматривающих внедрение международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых CRIRSCO и упрощенного метода заключения контрактов для всех полезных ископаемых, используя лучшую мировую практику», - сказал он.





По его данным, в настоящее время большая часть месторождений, разведанных еще во времена СССР, находятся в разработке.





«Темпы добычи в последние годы опережают темпы восполнения минерально-сырьевой базы. При этом в Казахстане наблюдается недостаточный объем инвестиций в геологоразведку, который на данный момент в среднем составляет около 7 долларов на один квадратный километр территории, тогда как этот показатель достигает в США - 87, в Австралии - 167, в Канаде - 203 доллара. В Канаде в геологоразведку вкладывается в 30 раз больше средств, чем в Казахстане, имеющим схожие параметры. Низкий уровень инвестиций в геологоразведку сдерживает открытие новых месторождений», - пояснил спикер.





В связи с этим, по его словам, основными целями проекта Кодекса является обеспечение восполнения минерально-сырьевой базы для устойчивого экономического развития страны, создание новых проектов, появление дополнительных рабочих мест.





«Сегодня Главой государства поставлена задача по принятию Кодекса «О недрах и недропользовании», предусматривающего особенности данных сфер и создающего импульс для восполнения МСБ и возникновения новых проектов по опыту стран-ОЭСР лидеров в ГМК», - подчеркнул заместитель главы ведомства.





В развитии темы он проинформировал, что в целях создания условий для возникновения и развития рынка юниорский компаний в проекте Кодекса предусмотрен ряд мер.





«Это доступность геологической информации. Переход на лицензионный режим осуществления операций по недропользованию и принцип первой заявки, предусматривающий получение права недропользования за несколько дней и обеспечивающий быстрый доступ к недрам. Упрощение регулирования с переходом от тотального контроля со стороны государства на экономические механизмы, стимулирующие быструю разведку», - перечислил А. Айдарбаев.





В то же время для действующих контрактов на недропользование в целях сохранения поступлений в бюджет и стабильность условий недропользования предусмотрены переходные механизмы по сохранению баланса интересов в текущих добычных проектах.





«В рамках исполнения 74 шага внедрено требование по отчетности о ресурсах и запасах полезных ископаемых по шаблону CRIRSCO и PRMS. Проект Кодекса предусматривает усиление требований по экологической и промышленной безопасности, введение современной практики ликвидации последствий недропользования. Для освоения малых россыпных месторождений драгоценных металлов в проекте Кодекса вводится институт старательства. Все это будет способствовать созданию новых рабочих мест, продукции, увеличению налоговых поступлений, развитию отдельных регионов», - считает он.





Документ по итогам рассмотрения одобрен Правительством РК.





Ксения Давыдова, Астана.



