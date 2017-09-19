Сергей Морозов выступит против Луана Фернандеса 23 сентября на 83 турнире M-1 Challenge в Казани

Один из сильнейших казахстанских бойцов, вице-чемпион мира по смешанным боевым единоборствам и первый спортсмен ММА в своей республике, который подписал контракт с M-1 Global, Сергей Морозов будет биться с бразильским чемпионом по тайскому боксу Луаном Фернандесом. Болельщики ждут красивой, зрелищной схватки и делают прогнозы.





21-летний Луан Фернандес – соперник непростой. Он выиграл 7 боев подряд, 6 из которых завершил досрочно. Серия столь удачных поединков делает спортсмену честь и предполагает, что победа Сергею Морозову тоже не достанется легко. 27-летний казахстанец на данный момент имеет за плечами 7 побед и 3 поражения. Однако его поклонники замечают, что все предыдущие встречи Сергея с бразильскими спортсменами заканчивались для них полным поражением. Последним стал Фабрицио Саррафф, победу над которым Сергей одержал 22 апреля в Назрани. Ожидается, что и на этот раз знаменитый Мороз ударит по оппоненту с сокрушительной силой. Почитатели Сергея шутят, что у него есть все шансы получить негласный титул «Гроза Бразилии».









Похожего мнения придерживается и руководство Ассоциации ММА Казахстана.





- Фернандеса в бою я не видел, - сказал Председатель Ассоциации Асылбек Дюсенов. – По словам матчмейкеров, он очень сильный ударник. Но, действительно, все встречи с бразильцами завершались в пользу Сергея. Он недавно вернулся из Тайланда, где почти месяц был на сборах и встречался с разными бойцами, в том числе, звездами ММА. Это очень хороший опыт – возможность поработать среди чемпионов. На таких сборах спортсмены набираются уверенности в себе. Сергей сейчас в отличной форме, морально и физически он готов к бою.





Надо признать, выход на ринг M-1 Challenge – всегда непростое испытание для бойцов. Хотя бы потому, что часто о своих соперниках они знают не так много, как хотелось бы. Спортсменам крайне трудно судить о том, что ожидает их бою. Сергей признался, что комментировать сильные и слабые стороны своего оппонента Фернандеса он воздерживается:





- В виду того, что боев его в Интернете нет, соответственно, я их не видел. Скажу лишь, что насколько я знаю, он дрался, в основном, дома – в Бразилии – и на сегодняшний день идет без поражений. В таких случаях я всегда говорю, что все будет видно в бою. А потому просто усиленно готовлюсь, учитывая все аспекты - как удары, так и борьбу. Настроен только на победу. Этот бой потому и не простой, что соперник мне не знаком…





По словам Мороза, он стремится предугадать тактику соперника – скорее всего, это будут излюбленные «бразильские темы».









- Думаю, что больше бьет он, потому что профилирующий стиль Фернандеса – муай тай, - сказал Сергей.





В любом случае, он руководствуется своим неизменным правилом: на каждый новый бой настраиваться по-новому и ни в коем случае не зазнаваться.





У Мороза большая цель – взять чемпионский пояс М-1, и он планомерно движется к ней с каждым новым поединком. Если он выиграет предстоящий турнир, то станет ближе к заветному поясу.





А как это будет происходить, мы увидим 23 сентября в 23:00 на Первом канале Евразия – в прямой трансляции из Казани.



