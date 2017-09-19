Обязанность доказывания в гражданском процессе Республики Казахстан

Абилмажинова Аида Аскаровна,

Судья Бостандыкского

районного суда г. Алматы

В процессуальной деятельности исключительно важное место отводится судебному доказыванию - способу познания фактических обстоятельств дела, поскольку факты, с которыми нормы материального права связывают возникновение, изменение и прекращение правоотношений, не лежат на поверхности и требуют поиска и обоснования. Прежде чем вынести судебное решение, необходимо проделать большую работу по выяснению обстоятельств, имеющих значение для дела, собиранию, исследованию доказательств, а также правильно применить нормы материального и процессуального права. Расширение состязательных начал является одной из основных тенденций развития современного гражданского процесса в Республике Казахстан. Согласно общепризнанному в науке мнению, в основе состязательности лежит полярность интересов сторон, распределенная между ними обязанность по доказыванию, наделение сторон широкими полномочиями по осуществлению предоставленных прав.

Согласно статье 72 ГПК РК существует общее правило распределения обязанности по доказыванию: «Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений». Таким образом, из этого правила следует, что обязанность доказывания возлагается на стороны и каждая из сторон обязана доказывать те факты, которые она привела, чтобы обосновать ими свои требования или возражения. Истец, предъявляя иск, указывает факты, обосновывающие его исковые требования. Ответчик же опровергает доводы иска путем предоставления отзыва на исковое заявление.

В юридической литературе имеются различные мнения по вопросу определения понятия обязанности доказывания. Одни процессуалисты считают, обязанность доказывания - это обязанность субъектов процессуальной деятельности доказать определенные факты[1].

Другие полагают, что такой обязанности не существует, ибо ГПК не предусматривает никаких санкций в случае ее невыполнения[2].

Понятие обязанности доказывания включает в себя совершение определенного круга действий, возложенных на кого - либо и безусловных для выполнения. По общему правилу, каждый доказывает то, что утверждает, то есть выдвинутый «свой тезис», это означает, что стороны пытаются договориться самостоятельно, а роль суда в данном случае очень незначительна.

По всем этим соображениям представляется теоретически правильным и практически необходимым рассматривать деятельность сторон и других лиц, участвующих в деле по доказыванию в гражданском процессе, не только как их право, но и юридическую обязанность, хотя и не санкционированную принуждением, но обеспеченную иными мерами. Она выполняет важную регулирующую роль, входит в объем процессуальной формы как устойчивый и необходимый элемент процессуального правопорядка и процессуальной дисциплины.

В связи с тем, что суд не имеет права наказывать сторону за непредставление доказательств за исключением случаев преднамеренного затягивания или затруднения сторонами процесса по гражданскому делу, он вправе принять все меры, чтобы обязанность доказывания была исполнена. Это достигается путем разъяснения сторонам и другим лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей, а также посредством предложении предоставить дополнительные доказательства и обеспечением доказательств по ходатайству одной из сторон или иных лиц, участвующих в деле.

Исходя из этого суды вправе требовать от сторон и других лиц, участвующих в деле, своевременного представления доказательств, выражая это в форме предложений и разъясняя при необходимости их значимость при разрешении дела и осуществлении правосудия. Каждое участвующее в деле лицо доказывает строго определенные обстоятельства, в совокупности составляющие предмет доказывания. Каждая сторона выполняет возложенное на нее обязанность доказывания.

Обязанность доказывания неразрывно связана с принципом состязательности, который означает, что обязанность доказывания обстоятельств, на которые стороны ссылаются как на основания своих требований и возражений, законом полностью возложен на стороны. Соответственно, стороны несут ответственность за полноту представленного материала, от которого зависит результат разбирательства дела.

Это правило основано на том, что сторона, ссылаясь на какой- либо факт, обычно знает и может привести доказательства, из которых суд получит сведения об этом факте. Кроме того, поскольку факт обосновывает требования или возражения стороны, она заинтересована в его установлении и подтверждении. Поэтому предполагается, что стороны предпримут все необходимые меры к подтверждению данного факта доказательствами и добросовестно исполнят возложенную на них обязанность доказывания. Если они не будут доказаны, то суд вынесет решение не в ее пользу.

Обязанность доказывания имеет материально-правовое и процессуальное содержание. Материально-правовое содержание этой обязанности состоит в том, что, в случае ее невыполнения обязанным субъектом доказывания и невозможности получения доказательств, суд имеет право признать факт, на который ссылалось заинтересованное лицо, несуществовавшим, или, наоборот, как это имеет место при действии презумпций, существовавшим, если иное не доказано другой стороной. Процессуальное содержание обязанности по доказыванию проявляется в действиях по представлению доказательств, отстаиванию своих утверждений в ходе исследования доказательств, т.е. в процессуальной деятельности.

Таким образом, при рассмотрении института обязанности необходимо выделять как обязанность доказывания, так и обязанность утверждения. Обязанность доказывания представляет собой процессуальный термин, обозначающий, кто из лиц, участвующих в процессе, должен доказывать свои утверждения, при этом решение суда должно основываться лишь на представленных сторонами доказательствах.

Обязанность утверждения выражена в заявлении той или иной стороны суду о тех фактах, на которых основаны иск или возражения против исковых требований. При этом утверждения сторон о фактах определяют круг вопросов, составляющих предмет судебного исследования, пределы судебного исследования ограничиваются только теми фактами, на которые стороны сослались в своих утверждениях, суду не вправе рассматривать другие обстоятельства дела, на которые сторона по незнанию не сослалась.

Субъектами обязанности доказывания являются лица, участвующие в деле, которые имеют личную, служебную или иную заинтересованность в разрешении гражданского дела, совершают действия, связанные с собиранием, представлением доказательств в соответствии со своими процессуальными правами и обязанностями.

По мнению А.В. Смышляева обязанность доказывания возложена только на стороны, и это определяется положением их в процессе, характером заинтересованности, самим фактом обращения в суд с иском и защитой[3]. На мой взгляд, данная точка зрения является спорной. Действительно, именно истец и ответчик являются субъектами обязанности доказывания, поскольку они обязаны представить на суде доказательства подтверждения искомых фактов, чтобы на них не легли неблагоприятные последствия, в случае, если не будет доказан какой- либо факт.

Однако, в гражданском процессе кроме истца и ответчика могут принять участие и третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, в силу статьи 51 ГПК РК, вступают в процесс путем предъявления иска к одной или обеим сторонам. Таким образом, анализ статьи 51 ГПК РК свидетельствует о том, что третьи лица, заявляющие самостоятельные требования вступают в чужой процесс для защиты своих интересов и прав. Естественно, поскольку вынесенное по делу решение суда может коснуться и прав третьего лица и поскольку неблагоприятное последствие за недоказанностью факта может лечь и на него, постольку следует признать, что третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, является субъектом обязанности доказывания. Более того, согласно положению статьи 51 ГПК РК третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, обладает всеми правами и несет все обязанности истца.

Согласно положению статьи 52 ГПК РК в чужой процесс могут вступить на стороне истца или ответчика третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, вступают в процесс, если решение по делу может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон. Таким образом, цель вступления третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора - это защита указанного выше юридического интереса. В связи, с чем третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, являются субъектами обязанности доказывания.

При рассмотрении гражданских дел может принять участие и прокурор. Согласно части 3 статьи 54 ГПК РК, прокурор вправе обратиться в суд с иском, заявлением о защите прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, общественных или государственных интересов.

Согласно части 5 статьи 54 ГПК РК, прокурор, предъявивший иск, пользуется всеми процессуальными правами, а также несет все процессуальные обязанности истца, кроме права на заключение мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации и соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры. Это значит, что прокурор в гражданском процессе может представить на суде все необходимые доказательства, исследование которых, по его мнению, может иметь значение для установления исковых фактов, для установления действительных прав и взаимоотношений сторон. Более того, прокурор должен указать на обстоятельства, служащие основанием иска и доказательства, подтверждающие иск.

В юридической литературе возникает вопрос, является ли суд субъектом обязанности доказывания, и лежит ли на суде обязанность доказывания фактов, имеющих значение для правильного решения спора.

Так, К.С. Юдельсон и С.В. Курылев считают, что суд в гражданском процессе является субъектом доказывания, что суд доказывает факты, имеющие значение для дела[4].

Против такого понимания роли суда в гражданском процессе выступили проф. А.Ф. Клейнман и М.С. Строгович[5].

Доказательственная деятельность суда отличается от доказательственной деятельности тех субъектов процесса, на которых возложена обязанность доказывания, во-первых, тем, что деятельность суда обуславливается необходимостью осуществлять правосудие, а субъекты обязанности доказывания защиты своих интересов. Так в соответствии с частью 3 статьи 15 ГПК РК суд полностью освобожден от сбора доказательств по собственной инициативе. Однако данная норма противоречит части 3 статьи 82 ГПК РК в которой указано, что суд вправе назначить экспертизу по своей инициативе, что, по сути, является способом собирания доказательств. Указанное противоречие может привести к неправильному определению субъектного состава обязанности доказывания. Полагаю, что для разрешения данного противоречия, необходимо согласиться с мнением Е.С. Бычковой о внесении изменений в статью 15 ГПК РК по введению положений о том, что суд полностью освобожден от сбора доказательств по собственной инициативе за исключением случаев обязательного назначения экспертизы[6].

Более того, субъекты обязанности доказывания, в целях предотвращения невыгодных для себя последствий, обязаны указать и представить суду доказательства в подтверждение искомых фактов, обязанность доказывания которых на них лежит. Суд же никаких неблагоприятных последствий недоказанности факта не может нести и не несет. Следовательно, суд не является субъектом обязанности доказывания.

В заключении можно прийти к выводу, что институт распределения обязанностей доказывания стимулирует участников гражданского оборота к надлежащей осмотрительности, понуждает к своевременному принятию необходимых мер.