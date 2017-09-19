Нұрлы жер: 7 шагов для получения льготной ипотеки

Многие казахстанцы слышали про программу жилищного строительства «Нұрлы жер». Но о ее тонкостях, и главное, как в ней участвовать, знают не многие.

Основным оператором программы жилищного строительства «Нұрлы жер» является Холдинг «Байтерек». 5 из 11ти компаний, которые входят в Холдинг, непосредственно участвуют в реализации программы. Это Жилстройсбербанк, Казахстанская Ипотечная Компания, Фонд гарантирования жилищного строительства, Фонд Даму и акционерное общество «Байтерек девелопмент».

Одним из заманчивых предложении от государства по программе «Нұрлы жер» является льготная ипотека по 10% годовых. Это направление закреплено за Казахстанской Ипотечной Компанией (далее - КИК). Мы составили 7 шагов для получения льготной ипотеки.

Шаг первый: Вам необходимо представить в Банк документы на получение ипотечного жилищного займа и заявление на получение субсидии. Список документов получите в этом же банке.

Шаг второй: Банк проведет оценку Вашей платежеспособности и оценку залогового обеспечения.

Шаг третий: Если Банк примет положительное решение, в течение трех рабочих дней направляет в КИК ходатайство о предоставлении субсидии.

Шаг четвертый: КИК в течение пяти рабочих дней после получения ходатайства проверит Ваши документы на соответствие требованиям, установленным программой.

Шаг пятый: КИК в течение трех рабочих дней с даты принятия решения направляет в Банк письменное уведомление о принятом решении.

Шаг шестой: Банк на основании полученного решения КИКа заключает с Вами договор банковского займа, ипотечный договор, составит график платежей, а также подписывает со своей стороны договор субсидирования и обеспечивает его подписание с Вашей стороны и направляет договор субсидирования в КИК. После подписания договора субсидирования КИК в течение двух рабочих дней с даты подписания договора возвращает Банку два экземпляра договора, один из которых Банк отдаст Вам.

Шаг седьмой: Договор субсидирования вступает в силу с даты его подписания. Поздравляем, Вы получаете льготную ипотеку по программе «Нұрлы жер»!

Мы знаем, что у Вас остались вопросы и сразу же ответим на них.

1. Конечная ставка для заемщика по субсидируемому займу будет составлять 10%, оставшуюся часть ставки будет погашать КИК.

2. Никакие комиссии, связанные с оформлением и выдачей займа, банки взимать не будут.

3. По данной программе приобрести можно будет только первичное жилье (жилье от строительной компании, а не от частного продавца), имея 30% первоначального взноса от стоимости жилья, субсидируется такой займ на срок до 10 лет. В Алматы и Астане максимальная субсидируемая сумма кредита составляет 20 млн. тенге, в областях - 15 млн. тенге.

4. В данный момент, Вы можете обращаться за ипотекой в рамках «Нұрлы жер» в АО «Банк ЦентрКредит», АО «АТФБанк», ДБ АО «Сбербанк» и АО «Банк ВТБ».