МНЭ РК: Строительство и сельское хозяйство замедлили темпы роста

Первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства РК при рассмотрении СЭР за январь-августа 2017 года сообщил, что высокая динамика роста наблюдается по четырем базовым отраслям из шести - это промышленность, торговля, транспорт и складирование, информация и связь. Замедление темпов роста отмечается в строительстве и сельском хозяйстве, передает корреспондент Zakon.kz.

«Наибольшие темпы роста демонстрирует промышленность, составив 8,5% за счет синхронного роста горнодобычи на 11,3% и обработки - на 6,1%. Это является максимальным ростом за последние 6 лет», - сказал он.

Среди горнодобывающей промышленности двухзначный рост зафиксирован в добыче угля и лигнита, нефти, природного газа, металлических руд.

«В обрабатывающей промышленности тенденция роста наблюдается в производстве продуктов питания, легкой промышленности, фармацевтике, металлургии, нефтепереработке и машиностроении», - перечислил спикер.

По его словам, рост в сельском хозяйстве, достигнув пика в июне, замедлился до 1,9% за январь-август текущего года в результате снижения выпуска растениеводства.

«Снижение отчасти нивелировано ростом в животноводстве за счет увеличения объемов забоя скота и птицы, выпуска коровьего молока и куриных яиц. Динамика роста строительной отрасли, увеличившись в первом полугодии, резко замедлилась в июле на 0,7% и приблизилась к нулевому значению по итогам восьми месяцев до 0,1%», - указал Р. Даленов.

При этом он отметил, что замедление отрасли связано со снижением строительства промышленных зданий и сооружений на 1,1% и жилых зданий на 0,8%.

«В региональном разрезе почти везде отмечается положительная динамика роста по основным показателям. Так, в сельском хозяйстве везде наблюдается рост от 0,3% до 5,6%. Вместе с тем по Мангистауской и Кызылординской областям зафиксировано снижение в промышленности и строительстве. По Карагандинской и Алматинской областям имеется снижение в строительстве и инвестициях в основной капитал. В СКО и ВКО наблюдается снижение только по одному показателю, на 8,6% - строительстве и на 7,2% - в инвестициях в основной капитал соответственно», - пояснил первый вице-министр.

В то же время, по его данным, на фоне возобновления деловой активности в производственном секторе, наблюдается постепенный выход на траекторию стабильного роста в сфере услуг.

«За восемь месяцев текущего года услуги транспорта возросли на 4,7%, торговли и связи увеличились по 2,9%», - заключил он.

Ксения Давыдова