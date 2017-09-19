Т.Дуйсенова: Внутри страны наметился демографический дисбаланс

Повышение темпов миграционной активности внутри страны и развитие внешнего транзитно-миграционного потенциала послужили причиной разработки проекта Концепции миграционной политики РК до 2021 года, передает корреспондент Zakon.kz.

«Хотела бы отметить две предпосылки, требующие расширения концептуальных основ миграционной политики. Одно из них является то, что наша страна в настоящее время становится большим транзитно-миграционным узлом. Вторая - ожидаемые внутренние вызовы от данного процесса. Только за последние пять лет из прибывших в страну иностранных граждан, около 300 тысяч прибыло по службе, 204 тысяч составляют наши братья, вернувшиеся на родину. Повышаются темпы миграционной активности внутри страны. За отчетный период она выросла в два раза», - сказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, представляя документ на заседании правительства.

По ее словам, внутри страны наметился демографический дисбаланс.

«В условиях сохранения текущих демографических тенденции население южных регионов к 2050 году увеличится на 5,2 млн человек, а плотность расселения в них будет практически в четыре раза превышать аналогичные показатели северных областей. Сегодня в южных регионах без учета города Алматы проживают 38% населения, а в то время их доля в валовом региональном продукте составляет лишь 17%. В северных регионах на 29% населения приходится 25% валового регионального продукта», - констатировала глава ведомства.

Также есть дисбаланс и в производительности труда.

«В южных регионах с наивысшей концентрацией населения самая низкая производительность, в северных регионах с низкой плотностью уровень производительности выше. В ближайшие пять лет будет замедляться приток новых работников. Это последствия демографической ситуации начала 90-х годов и связанные с этим сокращения предложений на рынке труда», - сказала она.

Т. Дуйсенова отметила, что с учетом обозначенных проблем основными стратегическими целями Концепции определены улучшение демографической экономической сбалансированности страны, формирование открытого рынка квалифицированных специалистов на основе использования и временной, и долгосрочной миграции, обеспечение национальной безопасности страны в контексте угроз, ассоциирующих с миграцией.

«Все эти стратегии являются взаимозависимыми и будут составлять содержательную основу регулирования внешней, внутренней этнической миграции, обеспечивая системность миграционной политики. При этом подходы по совершенствованию регулирования внешней миграции будут включать меры, принятые с начала текущего года в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и дополнительные меры, направленные на улучшение инвестиционного климата страны», - заключила министр.

Ксения Давыдова