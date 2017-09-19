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Mercedes заменит гибридный суперкар электрическим

19 сентября 2017, 13:59

Mercedes-AMG Project ONE предназначен для дорог общего пользования, однако многие использованные в нем технологии позаимствованы из мира автоспорта.

Mercedes-Benz лишь неделю назад представил свой гибридный суперкар Mercedes-AMG Project ONE, но уже подумывает о его преемнике. После презентации предсерийного прототипа на автосалоне во Франкфурте глава концерна Daimler Дитер Цетше заявил, что следующий подобный автомобиль, скорее всего, вообще не будет использовать двигатель внутреннего сгорания, то есть станет стопроцентным электрокаром.

Mercedes-AMG Project ONE предназначен для дорог общего пользования, однако многие использованные в нем технологии позаимствованы из мира автоспорта. В частности, силовая установка суммарной мощностью свыше 1000 л.с. включает 1,6-литровый V6 от болида «Формулы-1», четыре электромотора и «формульную» же батарею.

В 2019 году, когда Mercedes-AMG Project ONE начнут поставлять покупателям, немецкий автопроизводитель покинет кузовной чемпионат DTM, чтобы присоединиться к соревнованиям Formula E. И в новом гражданском суперкаре, который появится в районе 2025 года, будут использованы именно «электроформульные» наработки.

О том, что у Mercedes-AMG после 2020 года появится полностью электрический суперкар, глава этого подразделения Тобиас Мёрс говорил еще год назад. Тогда он заявил, что без подобной модели «бренд AMG просто исчезнет».

Отметим, что в истории Mercedes-AMG уже был один электрический суперкар – купе SLS AMG Electric Drive, представленное осенью 2012 года в Париже и выпущенное ограниченным тиражом менее 100 единиц. Каждое колесо этой модели вращается отдельным электромотором, в сумме они выдают 750 л.с. – отличный показатель для серийной машины даже по нынешним временам.

Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes

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