В Таиланде задержан казахстанец по подозрению в использовании поддельной кредитной карты
19 сентября 2017, 14:02
Сообщается, что с помощью них задержанным удалось снять со счетов более 300 тыс бат.
Как сообщает местное СМИ nationtv.tv, 18 сентября в Паттайе были задержаны трое иностранцев, которых местные правоохранители заподозрили в использовании поддельных банковских карточек, передает Zakon.kz.
Сообщается о задержании россиянина, казахстанца и гражданина Болгарии, у которых было изъято несколько кредитных карт. Ими мужчины рассчитывались во время покупки необычных предметов в торговом центре. После чего банк известил сотрудников тайской полиции о фальшивой информации на магнитных полосах карточек, которыми рассчитывались задержанные.
По факту использования поддельных кредитных карт ведется следствие. Сообщается, что с помощью них задержанным удалось снять со счетов более 300 тыс бат.
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