В Таиланде задержан казахстанец по подозрению в использовании поддельной кредитной карты

Сообщается, что с помощью них задержанным удалось снять со счетов более 300 тыс бат.

Как сообщает местное СМИ nationtv.tv , 18 сентября в Паттайе были задержаны трое иностранцев, которых местные правоохранители заподозрили в использовании поддельных банковских карточек, передает Zakon.kz





Сообщается о задержании россиянина, казахстанца и гражданина Болгарии, у которых было изъято несколько кредитных карт. Ими мужчины рассчитывались во время покупки необычных предметов в торговом центре. После чего банк известил сотрудников тайской полиции о фальшивой информации на магнитных полосах карточек, которыми рассчитывались задержанные.



