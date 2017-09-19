Карты, деньги, два ствола: в ВКО чиновников наказали за "понты" в соцсетях

Госслужащий, в обязанности которого входит осуществление контроля в области охраны животного мира, разместил фото с охоты.

В результате мониторинга страниц госслужащих в социальных сетях было выявлено 309 материалов, дискредитирующих государственную службу, 51 чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности, передает передает YK-news.kz со ссылкой на департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции.





Оказалось, что чиновники областного центра в свободное время любят и умеют отдохнуть на широкую ногу. Об этом свидетельствуют фотографии, выложенные во Всемирную сеть.





— Отдельные руководители областных управлений и департаментов опубликовали в социальных сетях фото из увеселительных заведений со спиртными напитками, — заявил главный специалист управления контроля в сфере государственной службы департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции ВКО Жанбулат Муглиев. — Госслужащий, в служебные обязанности которого входит осуществление контроля в области охраны животного мира, разместил фото с охоты, на котором он держит тушку дикой птицы и огнестрельное оружие.





Один из работников районного отдела образования отличился, разместив на своей страничке в соцсети фото внушительной суммы денег в иностранной валюте.





— Имеют место и другие примеры так называемых «понтов» среди госслужащих нашей области. Это размещение фото из заграничных поездок, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьеров, а также с предметами роскоши, — говорит Жанбулат Бейбитович.





По итогам мониторинга провинившихся привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение норм служебной этики при использовании социальных сетей.



