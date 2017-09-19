Сагадиев рассказал об идеях и проектах ЭКСПО-2017, которые будут применять в РК

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев на заседании правительства рассказал о применении в РК новых технологий, представленных в ходе Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017», передает корреспондент Zakon.kz.

«Министерством была создана рабочая группа по изучению и анализу выставочных объектов ЭКСПО-2017 на предмет их использования в научно-образовательных сферах нашей страны. Изучены выставочные экспозиции всех стран, являющихся лидерами мировой научной деятельности в области возобновляемой энергии: ветровой, солнечной, геотермальной, гидроэнергетики, биоэнергетики и ядерной энергетики. Идеи, проекты, представляющие интерес для РК можно разделить на три группы. Первое - научные идеи и коммерчески доступные инновации. Второе - технологии внедрения. Третье - образовательные методики, технологии», - сказал глава ведомства.

Он проинформировал, что выставку посетили представители 55 университетов со всего мира.

«Министерством проведено более 100 встреч и переговоров с представителями стран-участниц, подписаны девять меморандумов о сотрудничестве. Университетами достигнуто более 20 договоренностей о двустороннем сотрудничестве. К примеру, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби договорились о проведении совместных научных исследований по разработке новых технологий по ВИЭ. С университетом Латвии - в исследованиях новых перспективных материалов. С партнерами из Венгрии, Чехии, Польши по трансферту технологии в области генерации электрической энергии. А также с представителями Франции, США - о сотрудничестве в сфере разработок по применению установок на основе термоэлектрических материалов», - перечислил Е. Сагадиев.

«В то же время достигнуты договоренности о сотрудничестве с представителями КНР по разработке моделей для энергорешений с использование 3D-технологий, Карагандский государственный индустриальный университет с университетом Шеффилда, Уорика, Королевским колледжем в Лондоне - о расширении и укреплении международных связей в области научных исследований и инноваций, и так далее. Наряду с этим, достигнут ряд договоренностей между казахстанскими и иностранными вузами по сотрудничеству в области разработки и реализации совместных и образовательных программ, академической мобильности для студентов и преподавателей», - добавил он.

По его словам, в дальнейшем работа в сфере высшего образования и проведения научных исследований будет продолжена на основе двусторонних договоренностей.

«Кроме того, в рамках послевыставочного использования материалов ЭКСПО-2017 в образовательном процессе учебных заведений мы предусматриваем создание единого цифрового образовательного ресурса по научным материалам ЭКСПО по всем павильонам, контент которого будет размещен на доступных образовательных платформах в каждой школе. В него будут включены образовательные ресурсы как сельских, так и городских школ РК. Также МОН планирует запустить национальный проект среди школ РК, называется Ecological Footprint (Экологический след). В рамках данного проекта предусматривается проведение олимпиады среди школ по определению влияния на экологию каждой конкретной школы», - сказал глава ведомства.

Е. Сагадиев отметил, что данный проект не новый, он успешно реализуется в разных странах и направлен на воспитание экологической культуры детей. Также руководством ЭКСПО на базе одного из павильонов планируется создать образовательный центр для школьников.

«Работа еще не завершена, университеты продолжают переговоры, которые приведут к новым проектам в сфере образования и науки. МОН будет держать эти работы на контроле и регулярно информировать Правительство о ходе реализации», - заключил он.

Ксения Давыдова