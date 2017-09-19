Армения допустила возврат Азербайджану части территорий Карабаха
19 сентября 2017, 14:22
Режим перемирия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе был нарушен в апреле 2016-го.
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Ереван обсуждает с Азербайджаном возврат части территорий Нагорного Карабаха. Об этом он сказал в ходе выступления на форуме «Армения-Диаспора», передает lenta.ru.
«Речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать Карабаху», — отметил Налбандян, добавив, что иных подробностей сообщить не может. «В противном случае переговоры провалятся», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
В свою очередь, министр иностранных дел Нагорного Карабаха Карен Мирзоян заявил, что Степанакерт выступает категорически против сдачи каких-либо территорий Азербайджану. «Ни одна из территорий республики не может иметь иного статуса, чем тот, который сегодня есть», — подчеркнул он.
Режим перемирия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе был нарушен в апреле 2016-го. Бои разгорелись вдоль южных, юго-восточных и северо-восточных секторов линии соприкосновения, погибли десятки людей. Договоренность о возобновлении режима прекращении огня была вновь достигнута через несколько дней.
Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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