В Карагандинской области за условно осужденными следят через WhatsApp
19 сентября 2017, 14:23
Реализация проекта способствует минимизации правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания со стороны подучетных.
Прокуратура Каркаралинского района реализует проект Дистанционный видеоконтроль, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.
Районной прокуратурой в рамках реализации стратегии социальной реабилитации освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации реализуется проект «Дистанционный видеоконтроль».
С помощью новых технологий осуществляется контроль за подучетными лицами. Помимо этого идет упрощение работы сотрудников служб пробации.
"Периодический или постоянный контроль поведения осужденного с помощью функции мессенджера «Whatsapp» позволяет в любое время проверить местонахождение осужденного (путем видеозвонка и направлением сообщений о местонахождении) и соблюдение им ограничений. Данная процедура не требует материальных затрат, является очень удобными эффективным. Исключает необходимость выездов (экономия денежных средств и времени на проезд) из отдаленных населенных пунктов", - отмечают в прокуратуре.
Отмечается, что на учете в службе пробации Каркаралинского района состоит 51 человек. Из них дистанционный видеоконтроль ведется в отношении 8 лиц (за 4 месяца ими нарушений не допущено).
фото: etimesnow.com
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