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McLaren получил «историческую» версию

19 сентября 2017, 14:25

Всего будет построено шесть таких машин, их продадут в Великобритании, Германии и Нидерландах.

Подразделение McLaren Special Operations подготовили эксклюзивную версию спорткара 570GT. Ее окрасили в зеленый цвет XP Green – такой же, как у суперкара F1 XP GT ‘Longtail’, выпущенного в 1997 году для омологации гоночного F1.

Основной тон дополнен оранжевыми (Saddle Tan) вставками на аэродинамических элементах и дверях, а также черными деталями из коллекции MSO Black, которая включает передний сплиттер, боковые воздухозаборники и юбки, задний бампер с диффузором и спойлер. Салон, наоборот, отделан кожей Saddle Tan с зелеными вставками. Также на центральном тоннеле установлена специальная табличка, указывающая на принадлежность автомобиля к спецсерии.

Всего будет построено шесть таких машин, их продадут в Великобритании, Германии и Нидерландах. По сравнению с серийной моделью цену увеличили на £21,000 – до £188, 567.

McLaren 570GT – самый практичный представитель младшей линейки «Макларена», Sports Series. От купе 570S его отличает конструкция крыши и задней части: за откидной стеклянной панелью расположен 220-литровый багажник. Как и для любого McLaren, для 570GT предлагается программа персонализации от MSO, например, такая.

Текст: Александр Орехов
Фото: McLaren

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