Ольга Бузова облизала флейту и заставила всю студию покраснеть

День ото дня Ольга Бузова не перестает удивлять публику. И вот телеведущая снова дала повод говорить о себе. В Сети появилось видео — отрывок из эфира «Дома-2», где Ольга очень эротично... облизывает флейту,

Когда кажется, что Ольга Бузова уже вряд ли может чем-то удивить искушенную публику, она умудряется сделать это вновь. В интернете распространился видео-ролик, судя по всему, из грядущего эфира «Дома-2». На видео участники телестройки дают Бузовой флейту, но вместо того, чтобы играть на ней, Оля использует ее не по назначению. Новоиспеченная певица делала эротические движения, после чего облизала музыкальный инструмент и вернула его участникам. Добавить здесь нечего, смотрите сами.









Фото Joinfo



