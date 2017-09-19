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Ольга Бузова облизала флейту и заставила всю студию покраснеть

19 сентября 2017, 14:46

Ольга Бузова уже вряд ли может чем-то удивить искушенную публику, она умудряется сделать это вновь.

День ото дня Ольга Бузова не перестает удивлять публику. И вот телеведущая снова дала повод говорить о себе. В Сети появилось видео — отрывок из эфира «Дома-2», где Ольга очень эротично... облизывает флейту, пишет Woman.ru.

Когда кажется, что Ольга Бузова уже вряд ли может чем-то удивить искушенную публику, она умудряется сделать это вновь. В интернете распространился видео-ролик, судя по всему, из грядущего эфира «Дома-2». На видео участники телестройки дают Бузовой флейту, но вместо того, чтобы играть на ней, Оля использует ее не по назначению. Новоиспеченная певица делала эротические движения, после чего облизала музыкальный инструмент и вернула его участникам. Добавить здесь нечего, смотрите сами.


Фото Joinfo


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